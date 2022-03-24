拿硬物敲頭不送醫害死女嬰 惡保母重判9年6月

小虎妹被保母曾詩容敲撞頭部致死，僅1年2月就當小天使。（小虎妹父親提供）

2022/03/24 23:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市保母曾詩容，被控於2018年12月28日上午，於住處照顧1歲多女童「小虎妹」（化名）時，情緒失控用硬物敲撞頭部，之後又重覆猛烈搖晃，導致小虎妹頭部受傷，之後又企圖掩飾，不將小虎妹送醫，導致小虎妹死亡，台中地院一審卻僅判刑8年，檢方與曾女都上訴，小虎妹父母並請求判處無期徒刑，台中高分院二審雖認為曾女犯行嚴重，撤銷原判決，但並未判處無期徒刑，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判刑9年6月，可上訴最高法院。

判決書指出，曾詩容是合格保母技術士證，其受託為小虎妹保母，竟上述時間，因自身情緒控管不佳，用硬物敲擊小虎妹頭部，或使小虎妹頭部撞擊硬物，對小虎妹傷害兩次，之後又劇烈搖晃，導致小虎妹頭部右前額、頂部、左側枕部3處受撞擊，衍生頭部外傷、顱骨骨折、顱內出血、頭部後上頂部血腫及雙側視網膜下出血等嚴重傷害。

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曾女擔心犯行曝露，竟遲未將小虎妹送醫，同日下午3時30分許，因小虎妹呼吸緩慢、嘴唇發紺，不得不電告其母，卻對小虎妹身體狀況描述避重就輕，經父親開車將愛女送醫急救，小虎妹延至2019年1月21日晚間死亡。

曾詩容全盤否認犯行，但法官認為，依現場錄影畫面，小虎妹送到曾女住處，身體狀況並無異樣，且依檢方相驗、解剖及鑑定結果，以及手術醫師等人證詞，小虎妹傷勢是曾女照護期間內發生，且曾女辯稱她發現小虎妹身體有異後，並未送醫或通知父母親，這些異常反應，顯示她擔心犯行曝露，所辯不足採信，一審判刑8年。

曾女與檢方上訴，曾女認為量刑太重，檢方則認為太輕，台中高分院認為，曾詩容罔顧受託保母應具的專業、耐心與愛心，因自身情緒控管不佳，遽對毫無反抗能力的小虎妹故意傷害，事後因恐犯行曝露，復未及時小虎妹送醫，導致小虎妹遲延就醫，小虎妹受傷勢程度研判，所受傷害的痛苦非輕，且造成不治死亡的無可挽回後果，家屬承受難以抹滅之傷痛。

法官強調，曾詩容迄今未就民事部分為和解或賠償，量刑不宜輕縱，檢察官上訴主張原判決量刑過輕，為有理由，自應將原判決予以撤銷改判，不過，小虎妹的父母親請求，判處最重法定本刑無期徒刑，二審考量曾女無犯罪紀錄，素行尚屬良好，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判處有期徒刑9年6月，可上訴。

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