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    前南市議長賴美惠涉詐助理費 女助理被聲押獲無保釋放

    國民黨7連霸市議員蔡淑惠（圖右）與助理涉詐領助理費案，昨日則將矛頭指向民進黨籍前市議長賴美惠（圖左）。（資料照；本報合成）

    國民黨7連霸市議員蔡淑惠（圖右）與助理涉詐領助理費案，昨日則將矛頭指向民進黨籍前市議長賴美惠（圖左）。（資料照；本報合成）

    2022/03/24 20:59

    〔記者王俊忠、王涵平、蔡文居／台南報導〕台南檢調3月初追查國民黨7連霸市議員蔡淑惠與助理涉詐領助理費案，昨（23）日則將矛頭指向民進黨籍前市議長賴美惠，今天凌晨檢察官訊後諭知賴美惠30萬元交保、陳姓女助理聲押、吳姓女助理5萬元交保。但晚間，台南地院開聲押庭後無保釋放被聲押的女助理。

    已卸下市議員與議長身分的賴美惠，昨天傳出議員任內涉及公費助理費詐領風暴，台南檢調日發動搜索、傳訊，搜索賴美惠台南溪北地區住處與其兒子議員李宗翰服務處等8處據點，傳喚賴美惠與助理等人在內的8名被告、6名證人訊問調查。

    檢調專案人員昨晚漏夜訊問，檢察官黃齡慧今天凌晨認為，賴美惠及其助理擔任合併後直轄市台南市議會第1、2屆議員期間，分別有以虛報親友人頭方式，不實申報請領助理費約200餘萬元台幣情事，涉嫌貪污利用職務詐領財物罪及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌重大，諭知賴美惠、吳姓女助理各30萬元及5萬元交保；陳姓女助理涉嫌重大且有串證之虞，向法院聲請羈押，其餘11人訊後均請回。

    台南地院在今天（24日）傍晚召開聲押庭，法官訊後認為陳女雖涉貪污詐財、偽造文書罪嫌重大，但檢方已對相關證人、物證蒐證完成，無串證之虞，因此不符合收押要件、駁回檢方聲押請求，無保釋放陳女。

    台南地院開聲押庭後認為前台南市議長賴美惠女助理雖涉貪污詐財、偽造文書犯嫌重大，但無串證之虞，裁定無保釋放。（資料照）

    台南地院開聲押庭後認為前台南市議長賴美惠女助理雖涉貪污詐財、偽造文書犯嫌重大，但無串證之虞，裁定無保釋放。（資料照）

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