內神通外鬼夥業者「洗手機」 中華電信女員工起訴

新北地檢署。（資料照）

2022/03/24 17:33

〔記者王定傳／新北報導〕2016年間，新北市板橋區佳鞍有限公司負責人林敬翔涉嫌夥同當時中華電信北區電信分公司新北營運處林姓女股長，利用中華電信「企業購機免預繳優惠方案」，從事「洗手機」轉售牟利，免費或低價購得3531支高價智慧型手機，市價達1億2041萬，並積欠月租費3529萬元，新北地檢署今依詐欺取財罪嫌將2人起訴。

檢調調查，林男是資本額僅10萬元的佳鞍公司負責人（公司於前年間因停止營業超過6個月，已被新北市政府命令解散），林女當時則是新北營運處第一企業客戶科女股長，她對外職稱業務經理，負責辦理行動電話申請的企業客戶電信相關業務。

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檢方調查，2016年4月起，林男先謊稱佳鞍公司是研發iPhone手機無線充電的廠商，有購買手機進行研發需求，致林女受騙未經直屬主管同意，幫林男申請購買iPhone手機享免預繳及購機優惠，總共出售40組門號搭配iPhone手機。

檢方調查，林女後來得知佳鞍公司購入的手機並非用於研發，而是想轉賣牟利（即俗稱的「洗手機」），卻為了追求業績繼續合作，幫林男以3810元至6571元不等優惠價格，購得每支市價至少2萬7000元的iPhone手機搭配免預繳優惠門號280組，林男得手後旋即以低價變賣獲利。

檢方調查，新北營運處高層聽聞此事後曾請林男解釋，林男竟當眾扯謊稱公司承接政府或軍方研發工程，因營業秘密，不能開放參觀辦公處所，還聲稱可拿家人位於新北市板橋區的房產抵押擔保，謊稱104年度有營業額達800萬元，致中華電信相關承辦人員未能察覺其犯行。

檢方調查，林女明知林男手法，卻為了衝高營業業績持續合作，幫林男以每支手機0元至6000餘元不等購機優惠價格，取得市價每支達2萬7000元至3萬1333元的高價智慧型手機後再低價轉售。

檢方調查，林男也有「報答」林女，招待她與其二女兒澳門旅遊，還贈送2支iPhone手機、1台價值2萬5000元的相機、價值7000元的腳踏車2台，幫林女支付賓士車頭期款42萬元。

檢方調查，2人從2016年4月至2017年9月間，以免費或低價購得3531支iPhone 6S、iPhone7、iPhone 7 Plus及Samsung GalaxyS8+等高價智慧型手機，市價達1億2041萬元，並積欠月租費3529萬元。

檢方另查出，林男還謊稱自己是學校教練、老師、貿易商、水庫大型蓄電池工程包商等身分，向其他4位民眾詐騙手機、飯店訂房費、拐民眾拿房產抵押擔保或向地下錢莊借錢；檢方偵辦時，2人均否認有詐欺犯意，檢方調查後將2人依詐欺取財罪嫌起訴。

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