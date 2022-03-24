不服80筆蔣中正「總裁批簽」檔案移轉國有 國民黨敗訴理由出爐

北高行認為，促轉會審定國民黨80筆「總裁批簽」為政治檔案並命移轉國有尚無違誤，判國民黨敗訴。（資料照）

2022/03/24 16:57

〔記者溫于德／台北報導〕促轉會2019年審定國民黨4286筆「總裁批簽」系列檔案為政治檔案，命移轉國有，遭國民黨提告，該案尚由台北高等行政法院審理中。促轉會後又發現尚有80筆「總裁批簽」未通報，2020年再度審定為政治檔案後命移轉國有，國民黨二度提告，北高行今天公布簡要判決理由指出，蔣中正當時身為總裁，所作相關核示是決定當時政策的重要史料，也是理解動員戡亂體制、戒嚴體制運作的重要檔案，故促轉會命移轉國有並無違誤，判國民黨敗訴，可上訴。

「總裁批簽」是國民黨總裁蔣中正自1950年8月中央改造委員會成立至1975年4月5日病逝，所批示由秘書長或秘書長與相關單位主管聯名所上簽呈的總稱。

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北高行由審判長陳心弘、陪席法官高維駿、受命法官郭銘禮組成合議庭負責審理本案。合議庭指出，蔣中正身兼國民黨總裁與總統，他所領導的政府機關對動員戡亂體制、戒嚴體制的構成與運作具有不可分割的關係，基於完整還原動員戡亂體制、戒嚴體制的運作主導、威權統治時期樣貌與相關史實，蔣中正以國民黨總裁身分對中央改造委員會、中央委員會簽呈文件的核示，是決定當時政策的重要史料，也是理解動員戡亂體制、戒嚴體制運作的重要檔案。

合議庭因而認為，促轉會審定國民黨80筆「總裁批簽」為政治檔案並命移轉國有尚無違誤，判國民黨敗訴。

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