媒介少女參加「6男2女」性愛趴 判賠25萬

林姓男子在新北市土城區某摩鐵舉辦性愛趴，邀5名中年大叔，和年僅16歲少女及另名30歲女子「啪啪啪」被警方查獲。（情境照）

2022/03/24 11:53

〔記者王定傳／新北報導〕2017年間，林姓男子在新北市土城區某摩鐵舉辦性愛趴，邀5名中年大叔，和年僅16歲少女及另名30歲女子「啪啪啪」被警方查獲，刑事部分，法院判處林男4年5個月徒刑，其中5個月得易科罰金，其他5名中年大叔各被判刑5個月，少女事後以身體、健康及性自主權遭嚴重侵害為由，向林男求償100萬元，新北地院審理後判決林男賠償25萬元，可上訴。

檢警調查，林男以各1萬6千元代價，找16歲少女與30多歲賴姓女子參加性愛趴，隨後於2017年8月7日透過LINE群組「研究計畫」發布將舉辦性交易派對的消息，約定參與者每人須繳交7000元。

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同年月9日，林男把年約39至42歲、分別擔任衛浴設備公司經理、工程師、送貨司機等工作的5名男子，拉進另外成立的「8 / 10揪團運動」LINE群組，相約8月10下午在新北市土城區一家摩鐵舉行性愛趴，當日上演「6男對2女」性愛情節，事後遭警方查獲送辦。

刑事部分，一審法院依違反兒少性剝削防制條例判林男4年5月徒刑，其中5月可易科罰金，另4名男子各被判刑5月，有一名男子無罪，上訴後，林男仍判刑4年5月，另5名男子通通有罪，各判刑5月。

少女另以以身體、健康及性自主權遭嚴重侵害、致身心遭受巨大傷害為由，向林男求償100萬元，民庭審理時，林男未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或陳述。

法官審理認為，林男利用當時少女懵懂無知、心智發展尚未成熟，媒介她進行性交易，其所為已不法侵害少女的身體、健康權，判他賠償25萬元，可上訴。

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