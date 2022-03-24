色保全問「做會不會戴套」 正妹發IG痛譙：噁心死了

性騷擾示意圖，非當事人。（資料照）

2022/03/24 09:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕71歲郭姓老翁在高市某辦公大樓當保全，被商辦裡的正妹指控他言行猥褻，還會偷摸大腿，雄檢偵查時，郭翁辯稱只把對方當女兒，出於關心多聊幾句，更沒有對她做出踰舉行為，但檢方根據相關事證，認定郭翁有性騷擾正妹，偵結後依法起訴。

檢方指出，去年8月3日上午11點多，郭姓老翁把信件送往樓上辦公室時，在商辦裡工作的正妹出面簽收信件，郭翁問她：「跟男朋友做會不會戴套」、「都在家裡做還是去汽車旅館做」。

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正妹不理他，郭竟趁機摸了她穿短裙的大腿，還在耳邊呢喃「這是我們的秘密不要跟別人說」，正妹覺得噁心，把他的手推開跑回座位後，見郭翁眼睛還朝著她大腿一直看，她趕緊拉開座位上的抽屜擋住大腿，郭翁見「無油可卡」才離去。

1個多月後，郭翁又到辦公室騷擾正妹，還握著她的手長達8秒；正妹事後除報警外，更在IG上發文痛譙色保全「噁心死了」，與友人討論後，一個禮拜後就在辦公座位上添購寵物攝影機，打算錄下色保全騷擾她的事證。

檢方偵查時，郭翁否認犯行，辯稱自己拿信件給正妹簽收時，筆不小心掉到地上，他彎腰撿筆時不小心碰到她的大腿，且強調自己年紀這麼大，只是把對方當女兒看待，絕無騷擾之意；但檢方根據辦公室同事指證及相關事證，認定郭翁有性騷擾正妹，偵結後將他依性騷擾、強制罪起訴。

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