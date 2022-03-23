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    LINE群組狂灑保證穩賺 男誤信要匯60萬被擋才夢醒

    LINE投資詐騙群組狂灑保險穩賺，57歲劉姓男子誤信臨櫃匯60萬幸被擋下停損。（民眾提供）

    LINE投資詐騙群組狂灑保險穩賺，57歲劉姓男子誤信臨櫃匯60萬幸被擋下停損。（民眾提供）

    2022/03/23 18:52

    〔記者黃良傑／高雄報導〕越來越多LINE群組詐邀投資，還保證穩賺誘騙吸金，高雄劉姓男子（57歲）不疑有他，前往銀行欲匯款60萬元，由於購買程序不同其他正常投資者，行員察覺有異，報案請警方趕來協助勸阻，員警苦口婆心仍不被接納，警查出帳戶已列警示，劉男得知才彷如大夢初醒避免受騙。

    新興警方今指出，劉男於昨天受騙前往銀行臨櫃匯款，警員溫智全和蔡汶均獲報趕往，劉男表示3個月前加入不明投資LINE群組，因群組內人數眾多、回應熱絡，且聲稱能協助大量申購股票，還有人表示大賺，感謝投資群組的老師，令人不疑有他，依指示前往銀行匯款至指定帳戶。

    員警耐心向劉男解釋不明來路群組，以及非正統的投資管道，極可能涉及詐騙，但他仍半信半疑，由於此群組已行詐3個多月，警方評估提供的人頭帳戶，應該已經被列警示戶，調出相關資料提醒他，劉男始驚覺遭詐騙，直呼自己真是太不小心了。

    經員警點醒，劉男察覺對方確為詐騙集團，所幸保住30多年來的積蓄老本60萬元；新興分局呼籲，詐騙集團無所不在，會利用人性善良及貪婪慾望欺騙大眾，如在不確定的情況下，切勿隨意加入來路不明群組，且平時網路及電視都有報導被詐騙案例，請一定要多加留意及查證，避免受騙上當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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