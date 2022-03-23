黑幫用抖音私訊販毒 租「夾娃娃機店」說密碼取貨

警方查扣毒咖啡包成品1500包、2公斤多的安非他命粉末，以及封口機、研磨工具及分裝器具等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

2022/03/23 16:10

〔記者邱俊福／台北報導〕陳姓竹聯幫份子涉嫌籌組販毒集團，專門在雙北地區販售毒咖啡包牟暴利，而為躲避查緝，除透過TikTok（抖音）APP內PO電子音樂影音，吸引買家留言密談，還租夾娃娃機店做掩護，當作買家領貨門市。刑事局偵三大隊第一隊經長期蒐證，今天宣布搗破該販毒集團，逮捕陳等3人到案，並破獲其毒品分裝廠，查扣價值百萬元的1500包毒咖啡包。

警方調查，目前有許多人在TikTok（抖音）APP的主題標籤「音樂課」內，PO電子音樂影音，實際上卻是販賣毒品，43歲陳嫌也以此手法，吸引欲購買毒咖啡包的毒蟲，主動在其影音留言，雙方透過密談方式，聯繫購毒數量並完成匯款後，陳嫌便會通知下游毒品盤商及毒品倉庫備貨及出貨。

請繼續往下閱讀...

陳嫌備好貨後，會出貨到經營的新北市三重區一家夾娃娃機店，由蘇姓女店員放在店內的小房間，隨後通知買家前往該店，假裝玩固定一台機台，並給予網路遊戲「傳說對決」角色的名字，作為「領貨密碼」。當蘇女看到買家玩固定的一台機台，便會上前詢問「領貨密碼」，進行交貨。

警方是在今年初查察毒咖啡包時，發現鎖定的毒蟲鬼鬼祟祟進到夾娃娃機店後方小房間內，出來後手上多了一個小提袋，經尾隨盤查，該小提袋內果然裝滿毒咖啡包，便持續展開追查。

警方查知，該販毒集團分別在新北市、北市承租兩家夾娃娃機店作為門市，陳嫌的新北市中和區住處為毒咖啡分裝廠，毒品倉庫則隱身在新店區。本月3日，警方兵分多路查緝，先後逮捕陳嫌與負責出貨的蘇女與謝姓男友，共查扣毒咖啡包成品1500包、2公斤多的安非他命粉末，以及封口機、研磨工具及分裝器具等大批贓證物。

陳嫌等3人於警詢後，被依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後，向法院聲押陳嫌獲准，目前仍持續擴大追查毒品來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

陳嫌等3人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法