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    涉挪學校經費給輔大診所 輔大校長首開庭否認犯罪

    私立輔仁大學校長江漢聲今日至新北地院出庭。（記者王定傳攝）

    私立輔仁大學校長江漢聲今日至新北地院出庭。（記者王定傳攝）

    2022/03/23 16:20

    〔記者王定傳／新北報導〕私立輔仁大學校長江漢聲涉虛設「學生臨床技術學習相關活動經費」等名義，向輔大請款400萬元，再挪用借給不屬輔大附屬單位的輔大診所；另與輔大前醫籌處醫療事務組長林依恬、醫學院前行政副院長洪啟峯共謀，挾限制性招標優勢，把250萬元的社區醫療勞務委託案，外包給輔大診所，幫診所還債等，3人日前被依背信等罪嫌起訴，新北地院今日召開審查庭，3人否認犯罪，法官裁定移由審判庭審理。

    今日庭訊時，江漢聲、林依恬及洪啟峯均親自出庭，面對法官詢問時，均否認犯罪。

    江漢聲強調，輔大診所就是輔大的，這是不容否認的事實，且輔大診所的組織型態，是在前校長黎建球任內根據輔大診所管委會決議而採行，由醫學院借錢來辦輔大診所，他是依輔大診所管委會決議而辦理，另外，輔大診所的資金運用，診所管委會決議，輔大並沒有圖利輔大診所。

    由於3人均否認犯行，法官裁定移由審判庭審理，江漢聲步出法庭後面對記者詢問，僅回以「謝謝」婉拒受訪。

    檢方調查，輔大診所設立目的是為輔大附設醫院預做準備，2007年間，輔大診所管理委員會第一次會議曾決議建議，把診所的私立醫療機構性質，變更為「輔大附設診所」，但江漢聲未依此辦理，反由詹姓醫師以個人名義申請開業。

    檢方調查，從2007年11月起，江漢聲涉嫌三度指使下屬虛設名義向輔大請款400萬元，再挪用借給輔大診所，雖至2012年為止，輔大診所已還款300萬元但仍欠款100萬元。

    檢方調查，2015年起，輔大診所負責人及合夥人陸續遭追稅，診所雖陸續補繳稅額及罰鍰，但林依恬又屢次接獲輔大會計室催討返還借款，輔大診所資金捉襟見肘，在2017年2月間僅有8007元可用。

    檢方調查，為解決此問題，江漢聲涉與林、洪共謀，巧立名目以勞務合約方式請款，把「社區醫療勞務委託案」外包給輔大診所，250萬元經費由輔大校產基金支應，輔大診所取得後除用於支付醫師薪資等，並將其中90萬元用以償還輔大欠款，隔年也還清剩餘的10萬元欠款。

    後因輔大前稽核室主任靳宗立寄送17頁通報書給教育部並發信給全校教職員，指控江漢聲不法行為；江漢聲等人均否認犯行，江否認巧立名目並辯稱輔大診所可自由運用該基金，檢方不採信，並認為江涉犯背信及偽造文書罪嫌，林、洪則涉犯背信罪嫌。

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