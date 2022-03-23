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    首頁　>　社會

    荒唐無業男搶劫行乞獨臂輪椅父 養父怒斬收養關係

    無業蔡姓男子連續搶奪在市場行乞的養父現款，被桃檢依搶奪罪嫌起訴；蔡姓養父另向法院聲請終止收養關係。（記者余瑞仁攝）

    無業蔡姓男子連續搶奪在市場行乞的養父現款，被桃檢依搶奪罪嫌起訴；蔡姓養父另向法院聲請終止收養關係。（記者余瑞仁攝）

    2022/03/23 15:26

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市29歲無業蔡姓男子，平日遊手好閒，竟將歪腦筋動到蔡姓養父身上，趁著養父乘坐輪椅在傳統市場行乞之際，搶奪其乞討來的現金逃離，連續3次搶得1、200元，第4次犯案時被員警依現行犯逮捕送辦。桃園地檢署今天依搶奪罪嫌將蔡男提起公訴；而蔡男的養父也向法院聲請終止收養關係。

    檢警調查，蔡男長期無業，去年9月11日上午8點於龜山區傳統市場內，趁著其僅有一隻手臂的養父乘坐輪椅穿梭向路人行乞之際，搶奪養父放在腿上碗內的100元現款後逃逸；2小時後，蔡又以相同方式搶奪養父乞來的200元現款、再次逃逸。

    去年10月7日上午8點多，蔡男又搶走養父行乞來100元逃離；同日上午9點40分許，蔡男故技重施，得手逃逸時，路人見狀上前揪住並報警，蔡男慌張奮力掙脫企圖逃離，龜山警分局員警趕來追捕，將他逮捕到案。

    檢察官訊問時，蔡男承認拿走養父碗內的錢，但稱是「養父同意給他的」等語；蔡男養父怒斥養子未經他的同意就搶走碗內乞討來現金，前後4次；另有證人指證看到蔡男行搶，警方也取得市場內監視影像佐證。

    檢方認為蔡男犯行明確，依搶奪罪嫌將他提起公訴；蔡姓養父對養子不思工作、接連搶奪欺凌他，另已向桃園地院聲請終止收養關係。

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