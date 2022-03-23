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    首頁　>　社會

    女子謊稱漏送爽喝10多杯飲料！警與店家聯手揪出

    有消費者利用外送平台訂餐後，謊稱店家漏送藉此詐得財物，店家錄影自清。（警方提供）

    有消費者利用外送平台訂餐後，謊稱店家漏送藉此詐得財物，店家錄影自清。（警方提供）

    2022/03/23 12:19

    〔記者許國楨／台中報導〕上月底有不肖分子盜用消費者在外送平台帳號，再盜刷信用卡購買奶粉並要求送往閒置店面騎樓取貨，警方循線逮人擴大追查發現，一名女性消費者濫用外送平台「商品缺漏、損壞」服務，訂餐後謊稱餐點漏送，用相同手法向同家飲料店詐得十多杯飲料，雖僅貪小便宜數百元，仍被依詐欺罪嫌送辦。

    台中市北區一間閒置店面騎樓，上月底接連有外送員將奶粉送到此處，再由不明人士取走的詭異現象，除引起居民好奇更引起多名外送員起疑，經查發現，竟是不法分子盜用消費者在外送平台帳號，再盜刷信用卡購買奶粉並要求送往該處指定地點，警方獲報當場逮捕取貨的王姓男子，不排除是集團犯罪。

    警方當時依詐欺、偽造文書罪嫌移送王男並擴大追查，台中市刑大偵七隊向foodpanda調閱資料時，該公司反映疑有消費者濫用平台APP功能，向線上客服反應「商品損壞」、「品項缺漏」，因品項缺漏僅數量不同且第一時間無法證明，為維護消費者，外送平台第一時間會選擇相信消費者客訴成立，先進行退款或補償。

    但外送平台與店家後續卻發現，該名消費者頻繁客訴漏餐，經檢視店家監視器影片後確認消費者皆有收到餐點，外送平台因此報警提告，店家因出餐無誤，也當起名偵探柯南針對固定帳號錄影存證自清，經警方偵辦發現，30多歲林姓女子從去年底至今，向同一家飲料店謊稱品項漏貨10多次，詐得數百元。

    經通知林女到案後承認犯行，依詐欺罪送辦，另還有其他消費者也利用相同方式詐得補送餐點，也一併依法偵辦；台中市刑大經濟組長謝志遠呼籲，利用外送平台僅透過文字互動，無法立即求證等而惡意客訴，這類貪小便宜行為仍屬於詐欺罪，依法可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金，民眾切勿心存僥倖貪小便宜，以身試法。

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