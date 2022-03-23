上士騷擾2女部屬撤職 打官司翻案被打臉

陸軍上士涉騷擾女部屬遭撤職，要求翻案被高雄高等法院判敗訴。（記者鮑建信攝）

2022/03/23 06:58

〔記者鮑建信／高雄報導〕陸軍上士阿國（化名）因騷擾2名女同袍，1年內被記3大過撤職，他以其中1女放棄性騷擾申訴並獲檢方不起訴處分，打官司要求復職，高雄高等行政法院認為軍方懲處並無不妥，判決他敗訴，可上訴。

判決書指出，阿國於2019年2月27日，任職陸軍第8軍團某工兵群戰鬥工兵營營部及營部連上士組長期間，在寢室以安撫情緒為由，涉嫌強行擁抱下屬A女，又在隔月14日利用權勢藉關心名義，強迫她喝完補給品，被該單位記2大過處分。

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同年6月22日至23日，阿國任職鳳山油料分庫副班長，多次以關心名義，涉嫌強行撬開門鎖，進入下屬B女寢室，並碰觸她額頭及頸部，致她心生恐懼、壓力，經診斷為急性壓力症候群，他又被記2大過，經他申訴後改記1大過，1年內被記3大過，軍方依規定予以撤職。

阿國則說，他與B女彼此互相關懷照顧，甚至數次借款幫她渡過經濟難關，可見2人友好情誼關係。又說，B女已放棄提出性騷擾申訴，檢方也認為他主觀上沒有騷擾犯意，處分不起訴，加上他服役逾12年，獎勵多於懲罰，記大過撤職有違比例原則。

合議庭調查，阿國於2019年6月22日及23日，連續3次未經B女允許進入寢室情況下，撬開寢室門鎖並碰觸她頭頸部等身體部位等情，及他強行擁抱A女，1年內被軍方記3大過，並無不妥，判決他敗訴。

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