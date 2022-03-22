民眾黨台南黨部旗幟被破壞 男嫌辯稱酒醉斷片

劉姓男子涉嫌破壞民眾黨台南市黨部前旗幟。（圖由民眾黨南市黨部提供）

2022/03/22 23:14

〔記者王俊忠／台南報導〕民眾黨台南市黨部施姓秘書22日下午向轄區台南市警一分局報案，指稱黨部騎樓前的旗幟21日凌晨5點許遭不明人士破壞，警方22日傍晚循線查獲劉、郭兩嫌到案。涉毀損旗幟的劉男說，當時酒醉斷片、已不記得，強調無政治色彩，非為選舉破壞旗幟。

警方受理報案後依民眾黨南市黨部提供的錄影監視畫面，發現有2名男子疑似酒醉沿路搖晃步行，行經該黨部前，其中1人推倒騎樓前的旗幟後，再折回用腳踩斷旗幟。警方立即在黨部周邊店家及住戶訪查蒐證，循線追查發現劉男（26歲）及郭男（33歲）2名男子涉嫌重大。

請繼續往下閱讀...

警方即於22日傍晚6點許通知兩嫌犯到案說明，同時初步釐清，涉破壞旗幟者是劉嫌，郭男當時在劉的後方隨行護送，並無破壞行為。劉嫌辯稱酒醉後斷片，記不得有破壞旗幟、並稱自己無政治色彩，非因選舉而故意毀損旗幟。

民眾黨南市黨部施姓秘書表示，初估旗桿損失約150元台幣，將依法向警方提出告訴。而警方訊後全案依毀損罪嫌報請台南地檢署偵辦。

台南市警一分局長方國璽呼籲民眾喝酒應有節制，切勿酒後行為失控造成憾事，年底選戰如火如荼展開，選民應保持冷靜，可以熱情但要有理性，切勿因一時情緒衝動、誤觸法律，對於嘗試以暴力或恐嚇手段干擾選舉的犯行，警方一定依法嚴加偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法