共諜案二審5/13宣判 高院：王炳忠、周泓旭5人再限制出境8個月

高等法院認為新黨成員王炳忠等5人有逃亡可能，裁定再限制出境8個月。圖為去年4月28日王炳忠（左）、新黨文宣委員會副主委林明正（中）一審判無罪後出面向外界致謝。右為律師魏應龍。（資料照，記者廖振輝攝）

2022/03/22 21:14

〔記者楊國文／台北報導〕新黨成員王炳忠等人被控為中國籍人士周泓旭吸收，在台灣發展組織，涉觸犯國家安全法，一審5人均判無罪；高等法院日前開庭辯論終結，王炳忠5人均做無罪答辯，但高檢署指出，王、周5人為中國在台發展組織，已對國家安全造成危害，均應改判有罪，此案訂5月13日宣判；高院認為，王炳忠、周泓旭5人頻繁往來中國和台灣，都有逃亡可能，裁定明天（23日）起均再限制出境8個月。

高等法院日前召開言詞辯論庭，訂5月13日宣判，並認為王炳忠、周泓旭、台北市議員侯漢廷、新黨人士林明正、王炳忠父親王進步等5人遭限制出境、出海處分，將於3月22日屆滿，詢問５人意見，做為是否繼續施以限制出境、出海的參考，５人均主張應取消限境處分，但檢方認定因仍有逃亡之虞，應延長限境等強處分。

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高院合議庭日前評議後認定，王炳忠、侯漢廷自2011年1月1日起至其因本案遭限制出境、出海為止，至少有40次的入出境紀錄、林明正在同時期有30次入出境紀錄、王進步則有5次入出境紀錄，且大部分均前往中國地區。

高院認為，王炳忠、侯漢廷、林明正在警詢、檢方偵查時均供稱認識中國官員，且有聯繫或見面，也有在中國發展事業的想法，另外，王進步知悉兒子王炳忠與中國官員的互動情形，又為王炳忠處理資金往來，足可認定王炳忠、林明正、侯漢廷、王進步在海外均有建立相當的經濟與社會網絡關係的能力；周泓旭則是中國人士，其生活重心及主要財產均不在我國，依司法實務，若將王炳忠5人解除限制出境、出海，可預期恐將逃匿海外以規避將來審判程序進行及執行刑罰，因此有相當理由足認均有逃亡之虞，綜合認定仍有繼續對王炳忠、周泓旭5人施以限制出境、出海的必要，因此裁定均自3月23日起，延長限制出境、出海8月。可抗告。

此案是台北地檢署是偵辦中生周泓旭共諜案（周被判刑1年2月定讞）時，查出王炳忠、侯漢廷、林明正、王進步等4人，被之前來台唸大學的周泓旭吸收，接受中國「國台辦政黨局」副處長崔趙輝、「上海市對外聯絡辦公室」官員趙超指示，涉嫌利用「燎原新聞網」等組織，吸收現、退役軍人、軍校生，在台發展組織，依國安法將王炳忠四人、周泓旭起訴。

不過，台北地院認定北檢無法證明王炳忠5人對國安造成「明顯且立即」危險，均判無罪。檢方不服，上訴高等法院。

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