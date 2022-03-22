疑地下匯兌黑吃黑200萬 北投7煞當街押人

盧等3人被強押。（記者王冠仁翻攝）

2022/03/22 20:13

〔記者王冠仁／台北報導〕疑似從事地下匯兌的盧姓男子得知50歲林姓男子有款項須要從中國匯回台灣，他自稱認識熟捻「泰達幣」交易、「地下匯兌」的中國洗錢業者，將其介紹給林。不過，林男日前透過這名中國洗錢業者要匯2百多萬元回台，想不到錢匯出後卻石沉大海；林男認為這筆帳要算在盧男頭上，設局將人約出來並押到山上痛毆、逼簽9百多萬元本票，幸虧警方獲報火速救出林男等3人。

警方調查，盧姓男子日前透過朋友介紹，輾轉認識林姓男子，還得知林有需要將款項從中國洗回台灣；盧聲稱認識一名洗錢業者，對方熟捻泰達幣交易、地下匯兌等，可以幫林處理匯款。林認為盧是朋友介紹、應無問題，在沒有見過洗錢，業者的情況下，就交代中國同夥交出2百多萬元委託對方洗錢到台灣。

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不過，林的台灣同夥卻遲遲沒收到錢，林研判款項被這名中國洗錢業者侵吞，他認為對方是盧介紹，盧應負起責任，於是透過兩人共同認識的一名呂姓友人，在前晚將盧約出來，隨即率眾將其強押上車。

前晚9時30分，盧接獲呂邀約，與兩名朋友一起前往台北市承德路七段某餐廳，但盧等3人才抵達沒多久，就被已在場埋伏的林男手下強押上車。盧等人先後被強押到北投山區、板橋某套房拘禁毆打，並逼簽下6張合計954萬元的本票。

幸虧盧趁林男手下不注意之際，傳訊息與座標給女友，表示遭人押走至蘆洲區某泡沫紅茶店。盧男女友隨即向北投警方報案，警方與蘆洲警方組成專案小組，火速前往該紅茶店將盧等3人救出，並逮捕林男等7人，也在現場查扣開山刀1把、球棒1支、本票6張、借款契約書1份等證物。

警方最後將林等7嫌依妨害自由、恐嚇取財、傷害、組織犯罪等送辦，同時清查有無共犯在逃；警方也會另外追查盧等人是否有從事地下匯兌，若有觸法也將追究其刑責。

警方查扣本票等證物。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣契約書等證物。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣開山刀。（記者王冠仁翻攝）

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