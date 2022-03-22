飯店大亨開支票替友作保反悔 焦治國涉教唆友自首偽簽被訴

以經營法拍屋起家的「飯店大亨」焦治國（圖中）。（資料照）

2022/03/22 18:58

〔記者錢利忠／台北報導〕以經營法拍屋起家的「飯店大亨」焦治國，6年前替友人陳順源協調債務時，在總值2400萬元的2張支票簽名背書，後來債主拿支票提款卻遭退票，氣得對焦提出民事訴訟，焦不認帳，涉嫌教唆陳順源自首，稱支票簽名為已故的洪姓男子偽造，最終支票筆跡鑑定卻是焦治國親簽，台北地檢署今天因此依誣告罪將焦、陳2人起訴。

檢方調查，2016年間，焦治國為了替友人陳順源擔保，開出面額1000萬元及1400萬元的2張支票，並在支票上親筆簽名擔保，後來陳某還不出錢，債主遂拿2張支票前往銀行兌現，不料卻遭銀行退票，債主因此轉而向替陳某作保的焦治國提告，要求焦支付支票款項。

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前年間，法院為釐清焦治國的支票簽名背書是否為他人冒簽，委請調查局鑑定筆跡，鑑定結果卻認定是焦治國親簽。但當時陳順源早已因自首教唆洪姓友人偽簽支票一案，而被依共犯偽造文書罪判刑5月，可易科罰金，並緩刑2年確定。

檢方獲報後，除了針對陳順源被判偽造文書有罪確定一案聲請再審，經法院改判無罪後，另就焦、陳2人涉嫌誣告洪姓男子涉偽簽支票一案展開調查，經勘查調查局筆跡鑑定結果後，認定2人涉誣告罪的事證明確，將2人起訴。

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