行賄竹縣府得標！ 南方澳斷橋檢測商、竹縣工務處長起訴

新竹縣政府工務處長林鶴斯。（資料照）

2022/03/22 16:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕新竹縣政府工務處長林鶴斯於2018年擔任工務處技正期間，涉嫌收受萬喬豐工程技術顧問公司負責人陳明正、合夥人張綵宸15萬元賄款，以洩漏評選委員建議名單、勾選特定評選委員方式，協助取得竹縣府發包的道路及橋樑安全檢測標案，雙方還利用學校演講機會交付賄款，桃園地檢署今依「貪污治罪條例」違背職務行收賄及「刑法」洩密等罪起訴林、陳、張3人，並建請法院對林、陳2人從重量刑；搜索時也被捲入的竹縣府前工務處長羅昌傑，因查無收賄事證獲不起訴。

陳男為萬喬豐負責人，曾任健行科大榮譽教授及校內非破獲檢測研究中心主任，2019年、宜蘭南方澳大橋斷橋後，他被立委黃國昌踢爆透過公司和健行科大團隊取得南方澳橋樑檢測標案，公司還承包交通部與多個縣市的橋樑檢測標案；張女則是陳在健行科大任教時的指導學生，於研究中心擔任助理研究員，並與陳男一同經營萬喬豐業務。

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檢調查出，陳、張2人為順利取得竹縣府於2018年3月29日公告辦理、預算金額475萬元的「107年度新竹縣轄內農路、村里道路及人行天橋等橋梁基本資料建置及安全檢測評估案」採購案，因張女與時任工務處技正的林男，於中央大學土木所博士班就讀時為同一指導教授，遂由她駕車前往林的辦公室商談，明示「這個案件得標後，該給的不會少」。

林在金錢誘惑下不但洩漏評委建議名單，還依張女指示以鉛筆勾選2位特定評委，循行政程序由不知情的上級聘任，萬喬豐於同年5月以416萬元順利得標後，利用林男於6月至健行科大演講機會，由張女在演講結束、陪同林步行至停車場取車之際，將裝有15萬元的信封放在後座說「這是要給你的」；陳男在行賄過程的對話也曝光，他要張女拿賄款給林的時候，曾稱「新竹縣都是有收錢的」、「新竹一般都是拿一本，我們要多給一點」。

桃園地檢署檢察官周欣蓓今年初指揮廉政署北調組、新竹縣調查站搜索竹縣府、廠商辦公室等處，訊後聲押林、陳獲准，張女15萬元交保，檢方今偵結將3人起訴，審酌林男對工務處採購案有指揮監督權，卻罔顧民眾使用道路及橋梁安全，貪圖不法財物、破壞官箴，而陳在學術界素孚眾望，為圖得不法利益行賄公務員，嚴重破壞公務員聲譽、敗壞政風等情，建請法院對2人從重量刑。

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