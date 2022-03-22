律師張靜事務所遭搜索 台灣陪審團協會：違比例原則

台灣陪審團協會理事長陳為祥（中）、台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍（左）、律師魏憶龍（右）等，22日召開「人權法治倒退？政府可恣意搜索律師事務所？」記者會，針對前司改國是會議委員張靜律師其事務所及住所遭搜索一事發表看法。 （記者劉信德攝）

2022/03/22 11:59

〔記者林良昇／台北報導〕律師張靜遭控涉妨害秘密等罪，其律師事務所遭台東地檢署指揮警方搜索。台灣陪審團協會今表示，張靜遭控案件都是輕罪，還是告訴乃論，檢警大動作搜索律師的事務所，有違比例原則，甚至侵害律師的核心辯護權。

張靜的律師事務所及住所昨日遭台東地檢署持搜索票，以涉妨害秘密、個人資料保護法為由進行搜查。由於張靜是媒體人彭文正質疑總統蔡英文博士學歷、論文案的辯護律師，張認為自己遭「查水錶」、政治追殺。

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台灣陪審團協會今在立法院召開記者會，批評檢警搜索律師事務所的行為是人權法治倒退。台灣陪審團協會理事長陳為祥諷刺，昨天看到新聞以為是中國維權律師的新聞，後來才發現事情發生在台灣。

陳為祥指出，張靜遭控的案件都是舊案，遭提告的妨害秘密、個人資料保護法皆為輕罪，屬告訴乃論，卻被大動作搜索，被當成現行犯偵辦，恐怕不符合常態。

陳為祥說，律師跟被告間有通信秘密權，律師幫被告辯護有保守秘密的義務，是律師法明文規定，若檢警用這樣的方式搜索律師事務所，是侵害律師的核心辯護權，「誰還敢找律師？」

陳為祥表示，法律對律師事務所能不能搜索沒有特別規定，但基於被告跟律師間通訊的秘密，應該推定為對公家機關的搜索，除有違反國安等重罪才例外去搜索，在輕罪的情況下採取高強度的搜索，不符合比例原則。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍認為，張靜的律師事務所遭搜索可以看出台灣的人權法治在倒退，相信蔡英文總統不敢做這樣的事，但很多檢調人員甚至法官、檢察官可能揣摩上意，才故意修理張靜表功，這是民主社會不容許的。

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