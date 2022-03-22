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    獨家》「戰場」多變 大甲媽遶境彰警將佈署3000警力

    大甲媽下月9日將抵達素以搶轎、打架聞名的彰化縣，警方預計投入高達3000人次警力嚴陣以待，暴力就逮捕。 （資料照）

    大甲媽下月9日將抵達素以搶轎、打架聞名的彰化縣，警方預計投入高達3000人次警力嚴陣以待，暴力就逮捕。 （資料照）

    2022/03/22 10:41

    〔記者湯世名／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖將於4月8日起駕，9日抵達素以搶轎、打架聞名的彰化縣，繼去年彰化縣警方投入高達3000人次警力與500人次民防、義警，今年部署警力將比照去年，部署在彰化、員林、永靖與北斗等鄉鎮市，由於近年來與搶轎有關的衝突或陣頭接轎時的衝突，從以往的彰化市往外延伸到其他鄉鎮，「戰場」已不侷限在固定地點，反而是處處都有可能擦槍走火爆發衝突，警方嚴陣以待，再次重申暴力零容忍，滋事者絕對依法嚴辦。

    2018年大甲媽回鑾行經彰化市區時爆發數起暴力衝突，大埔路發生短暫推擠衝突，被警方架開，不料深夜在民族路發生兩派人馬衝突，數十名黑、白衣人大打出手，還衝入南門市場內追逐、爆打，有人頭破血流；鑾轎行經彰化市中山路時又有兩派人馬爆發推擠，員警上前維持秩序，卻被勒頸、爆打，警方霹靂小組介入才壓制。

    2019年媽祖鑾轎從彰化市民生地下道要轉往三民路時，有多名男子爆發肢體衝突，混亂中，包括採訪的新聞媒體及維安的警察都被打傷，號稱史上最嚴重的暴力衝突，警方逮捕多名男子。

    2020年大甲媽南下遶境進香行經彰化縣大村鄉時，一群年輕的黑衣人圍觀，疑與手持神兵器隊伍的36執士隊伍靠太近，不慎被執士兵器碰到，又造成肢體衝突，警方循線逮捕10人法辦。

    去年大甲媽南下遶境進香經過彰化縣，難得未發生搶轎或暴力衝突，不料回鑾行經彰化縣北斗卻破功，爆發推擠肢體衝突，現場亂成一團，警方事後也逮捕滋事者，深夜從彰化市永樂街天后宮起駕前進時，離開拒馬陣警戒區，熱情信眾蜂擁而上，一群白衣人和粉紅衣人接連靠近鑾轎大聲咆哮，民族路發生4、5次拉扯推擠的火爆場面，更有人趁隙丟罐泉水、噴辣椒水，場面大亂。

    每年大甲媽遶境進香活動都是國際宗教盛事，唯每年不論是南下遶境或北返回鑾，只要行經彰化縣幾乎都會爆發搶轎或推擠衝突，被外界稱為「一級戰區」，「戰場」也從以往的民生地下道與三民路、永樂街與民族路，往外延伸到彰化市中山路、大埔路，以及大村鄉與北斗鎮，「戰場」已不再侷限固定地點。

    日前彰化縣警察局長吳坤旭率領幹部會勘民生地下道、南瑤宮、永樂街天后宮等易爆發衝突與人潮聚集熱區。今年彰化警方預計將投入3000人次警力，以及500名民防、義警與志工，維安人數原則上與去年相近，但視狀況彈性增減，目前各分局都還在規劃中。務必達到「暴力零容忍」，並宣示只要暴力滋事就逮捕，讓大甲媽遶境時全程平和、圓滿。

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