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    德州賭場有美女荷官、供餐還送發財金 臉書廣告露餡被警抄

    德州撲克近年流行全球，常見於電視轉播賽事或線上遊戲之中，深受年輕族群喜愛。（記者鄭景議翻攝）

    德州撲克近年流行全球，常見於電視轉播賽事或線上遊戲之中，深受年輕族群喜愛。（記者鄭景議翻攝）

    2022/03/21 15:59

    〔記者鄭景議／台北報導〕新北市中和警分局偵查隊，日前於臉書發現一處德州撲克賭場，不但以「新北中和新開幕；專業荷官、提供餐點飲料、檳榔」招攬賭客，更以贈送發財金作為噱頭，警方經追查多日，逮捕賭場林姓負責人、陳姓荷官、工作人員及賭客等共13人，詢後分別依賭博罪嫌及社會秩序維護法移送偵辦。

    警方調查，22歲林姓負責人認為德州撲克近年流行全球，常見於電視轉播賽事或線上遊戲之中，深受年輕族群喜愛，意圖營利賺取抽頭金，以一小時200元薪資雇用友人充當工作人員、把風及在臉書上貼文糾客，再聘請25歲陳女擔任美女荷官發牌。

    警方發現，該賭博集團為避免遭警方查緝，賭客需先以通訊軟體聯絡後至指定地點等待，再由工作人員確認身分後帶往賭場，賭場外還裝設監視系統辨識進出賭客並監看警方查緝行動，一有風吹草動即將折疊式德州撲克賭桌收起，佯裝朋友聚會以規避警方臨檢。

    警方持搜索票前往現場查緝時，當場查獲林男、荷官及工作人員計5人，另有賭客8人，查扣賭資新台幣3萬4307元、抽頭金新台幣7萬5564元、賭客籌碼25萬2500元及賭具撲克牌、監視器等相關證物。

    警方調查，賭客進入後以現金1比1兌換籌碼，最低兌換4000元才能加入賭局，每局結束由陳姓荷官向贏家收取該注贏得賭金的5%做為抽頭金，結束後再將籌碼兌換回現金。

    林男坦承，3月份賭場才開始承租中和區秀朗路公寓營業，不到半月就被抓，送發財金是因為賭場營業時間不固定，希望賭客待久點，所以有坐滿4小時贈送發財金的獎勵措施，甚至有時會連續打24小時，警方詢後依賭博罪嫌移送偵辦，並於今天宣布查獲這個職業賭場。

    德州撲克賭場，不但以「新北中和新開幕；專業荷官、提供餐點飲料、檳榔」招攬賭客，更以「坐滿4小時贈送發財金」作為噱頭。（記者鄭景議翻攝）

    德州撲克賭場，不但以「新北中和新開幕；專業荷官、提供餐點飲料、檳榔」招攬賭客，更以「坐滿4小時贈送發財金」作為噱頭。（記者鄭景議翻攝）

    警方逮捕賭場林姓負責人、陳姓荷官、工作人員及賭客等共13人，詢後分別依賭博罪嫌及社會秩序維護法移送偵辦。 （記者鄭景議翻攝）

    警方逮捕賭場林姓負責人、陳姓荷官、工作人員及賭客等共13人，詢後分別依賭博罪嫌及社會秩序維護法移送偵辦。 （記者鄭景議翻攝）

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