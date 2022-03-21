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    司法官與富商翁茂鍾往來三件懲戒案 懲戒法院今均重組合議庭

    公懲會前委員長石木欽。（資料照）

    公懲會前委員長石木欽。（資料照）

    2022/03/21 10:59

    〔記者楊國文／台北報導〕前公務員懲戒委員會（已改制為懲戒法院）委員長石木欽等3位現、前任司法高層，被控與富商佳和集團前董事長翁茂鍾不當往來案，因承審此三案的懲戒法院審判長蘇振堂已於本月19日退休，懲戒法院今日因此各自組成新合議庭審理，其中，較受矚目的石木欽上訴懲戒法院二審案，承審的受命法官是最高法院法官、也是高院前行政庭長兼發言人林瑞斌，一旦做出判決後即確定。

    首先是石木欽涉與鍾不當欽宴，還以妻兒名義買進翁茂鍾的公司股票案，懲戒法院已於去年12月24日做出判決，判決結果是石木欽被罰款任職時最後月俸的一年薪水，以石當時月俸約29萬多元計算，罰俸一年約354萬多元，但石木欽喊冤，不服判決，上訴懲戒法院二審。懲戒法院因審判長蘇振堂退休之故，今組成新合議庭為：審判長法官李伯道（懲戒法院院長）、受命法官林瑞斌（最高法院法官）、陪席法官吳三龍（懲戒法院法官）、陪席法官王梅英（最高法院法官）、陪席法官帥嘉寶（最高行政法院庭長）。

    此外，另兩件懲戒案也都與翁茂鍾有關，其中，現任最高行政法院法官鄭小康被控收受翁贈送12件襯衫、且未迴避審理翁所涉案件，遭監察院彈劾後，移送懲戒法院審理。鄭受監院約詢時辯稱，該襯衫價格低廉，屬一般社交往來，而翁的行政訴訟案也無法定迴避事由，不過仍遭監院認定損及司法及法官獨立、公正形象，予以彈劾並移送懲戒法院審理。懲戒法院今重組鄭的承審合議庭為：審判長法官呂丹玉（懲戒法院法官）、陪席法官汪怡君（高等法院法官）、受命法官蔡惠如（智慧財產及商業法院庭長）、參審員丘彥南 （國立臺灣大學醫學院附設醫院精神醫學部主治醫師）、參審員黃怡碧（社團法人人權公約施行監督聯盟執行長）。

    第三案是高檢署前檢察官羅榮乾涉與翁不當接觸討論涉訟案，且長期與翁飲宴、聚會、球敘等行為，被監察院認定有損檢察官公正、廉潔形象，本月4日將他彈劾，並移送懲戒法院審理，今亦重組新合議庭：審判長法官呂丹玉（懲戒法院法官）、陪席法官汪怡君（高等法院法官）、受命法官蔡惠如（智慧財產及商業法院庭長）、參審員王珮玲（國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系特聘教授）、參審員林明鏘（國立臺灣大學法律學院教授）。

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