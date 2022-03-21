撞死2人僅願賠10餘萬 法官竟無法從重改判

示意圖

2022/03/21 07:07

〔記者鮑建信／高雄報導〕從事殯葬業蔡姓男子涉嫌超速開車，釀成2死1傷重大慘劇，被地院依過失致死罪判刑1年2月，高雄高分院認為蔡僅願賠10餘萬元，想要從重改判，卻發現告訴人並未上訴，只能維持原判決，讓他撿到便宜。

判決書指出，2020年6月8日上午11點30分，蔡男駕駛自小客車，沿屏東縣長治鄉水源路，由東往西方向行駛，行經119之6號對面路段，疏於注意路況，涉嫌以70公里超速行駛，攔腰撞上貿然在該處向左迴轉，並由施駕駛的轎車。

請繼續往下閱讀...

施車內有陳姓和李姓等2名婦人，施當天中午傷重死亡，李婦則延至8月25日上午不治，陳婦則受輕傷。

屏東地院審酌蔡符合自首，雙方都有過失責任，及未達成和解，依過失致死罪判處蔡徒刑1年2月，但他不服上訴指出，自始坦承犯行，並三度向長治鄉調委會聲請調解，但因家屬未到或所提金額過高，因他無力支付作罷，不是刻意拒絕和解。

不料，蔡辯詞被2審合議庭狠狠打臉，法官指出，蔡違反注意義務情節，及犯行所生危害重大，案發後未與施家屬和陳婦洽談和解事宜，雖與李婦家屬洽談3次，卻只願賠償10餘萬元和解，根本缺乏最大誠意。

院方並認為過失致死罪，最重為5年有期徒刑，原審量處蔡1年2月太輕，有意從重改判，卻發現告訴人並未上訴，依法不能加重其刑，只好駁回蔡的上訴，仍可上訴最高法院。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法