查台88女師車禍案 屏警過濾2千車3天內破案

犯罪被害人保護協會屏東分會主任委員、潮榮診所院長梁應鐘（中）到屏東分局頒發慰問金，由偵查隊長葉憲威（右二）代表接受。（左一為屏東分局長黃國源、右一為副分局長林志霖）。（圖由警方提供）

2022/03/20 14:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台88快速道路17日發生高中女老師駕車遭飛來鐵片砸死案，引起社會各界廣大關注，屏東警察分局案發後積極偵辦，專案小組成員忙到無法回家，累了只能在辦公室小睡，終於在3天內破案；犯罪被害人保護協會屏東分會主任委員梁應鐘獲知後，今天（20日）立即到屏東分局頒發慰問金5萬元慰勞員警辛勞。

警方表示，事故發生後，屏東縣警局局長劉印宮非常重視，立即指示屏東分局成立專案小組，專案小組根據被害人車內行車紀錄器影像，並調閱台88快速道路、國道三號雙向以及潮州地區平面道路等處監視器畫面，不斷交叉分析，先是在隔天找到壓到零件的曳引車司機，接著又在昨天（19日）下午找到掉落零件的曳引車司機，經偵辦後今天宣布破案。

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屏東分局表示，專案小組人員自案發後3天不眠不休，動員警力62名，訪查各家大型車輛修配廠、比對掉落物，過濾近2千部車輛，終於釐清真相，得以告慰亡者。

犯罪被害人保護協會屏東分會在案發後，即前往關心該案被害人家屬，主任委員、潮榮診所院長梁應鐘今天（20日）獲悉消息後，為慰勞屏東分局同仁3天來不眠不休全力追查此案，也特地到屏東分局頒發慰問金5萬元，慰勞員警辛勞。

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