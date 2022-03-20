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    首頁　>　社會

    台88女師遭砸死 掉落鋼板屬特定車種車型成破案關鍵

    砸入女師座車的鋼板，屬於SCANIA（新凱）320車型「後前補助鋼板座」的一部分。（圖由警方提供）

    砸入女師座車的鋼板，屬於SCANIA（新凱）320車型「後前補助鋼板座」的一部分。（圖由警方提供）

    2022/03/20 13:37

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕台88快速道屏東縣段17日發生高雄市62歲高中女老師，駕車時遭大型車掉落零件砸死，引起社會廣大關注，這個砸入女師座車、重達4.9公斤的鋼板，屬於特定車種車型的歐系曳引車所有，成為破案關鍵。

    砸入女老師座車的鋼板重達4.9公斤，約15公分寬、30公分長，厚2至3公分，警方在案發後，查訪專業車輛保養廠，查出該零件為「後前補助鋼板座」的一部分，僅適用於SCANIA（新凱）320車款，由此鎖定特定車型展開偵辦。

    警方再從女師座車的行車紀錄器，發現鋼板從對向車道飛來時，正巧有一部綠色曳引車經過，但經各項資料分析比對，該曳引車為日系品牌FUSO，零件並非其掉落，因此擴大時間範圍，朝前車遺落零件遭後車壓飛偵辦。

    警方調閱台88快速道路、國道三號雙向以及潮州地區平面道路等處監視器畫面，從案發後3天不眠不休，動員警力62名，訪查各家大型車輛修配廠、比對掉落物，並過濾近2千部車輛，持續交叉分析，在19日凌晨確認掉落物來源車輛的車號，下午3時在台南查獲該車及駕駛人。

    全案在3日內偵破，女老師的弟弟今天（20日）獲悉後表示，十分感謝警方不眠不休積極辦案，現在只想平靜順利將姊姊的喪禮辦好，非常謝謝各界的關心。

    綠色曳引車經過後，鐵片飛向女師座車。（圖由警方提供）

    綠色曳引車經過後，鐵片飛向女師座車。（圖由警方提供）

    綠色曳引車經過後，鐵片飛向女師座車。（圖由警方提供）

    綠色曳引車經過後，鐵片飛向女師座車。（圖由警方提供）

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