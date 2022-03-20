女大生豐胸買到無良商品拒再消費 反遭控影響商譽還得賠錢

豐胸茶包上根本沒有標示成分。（記者吳昇儒翻攝）

2022/03/20 09:22

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓女大學生在Instgram上看到豐胸廣告，與對方連繫後，收到不少成功案例的照片。陳女誤以為產品有效，花了近2萬元，購買豐胸乳液、茶包。後來效果不彰，拒絕再次消費，近期卻反遭對方以商譽受損為由，要求支付賠償費用。陳女頓時不知所措，只好向警求助。警方聽聞對方手法後，確認為詐騙段，要陳女不用匯款成功阻詐。

陳女向警方表示，自己看到豐胸廣告後，便依照對方指示填寫個資，加入其line好友詢問產品詳細資訊；對方為了取信陳女匯款購物，還傳了許多成功案例給她參考。

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陳女見到使用前、後的照片，效果頗好，決定砸重資購買豐胸產品，收到商品後，卻發現豐胸茶包、乳液均未標示成分。

詐騙集團為了持續取信陳女，還要求她每次使用都要回報飲食狀況，並記錄身體情形；但陳女覺得效果不好，且產品成效不佳，便封鎖對方。

詐騙集團半年後見上鉤的被害人居然斷線，突然透過陳女留下的手機號碼，傳訊息給她表示，因為陳女未持續使用商品，導致豐胸效果不佳，影響店家商譽，將對她提起告訴並求償。陳女不知所措，只好報警處理。

警方追查之後發現，對方的商品根本就是不合法的產品，且是否持續使用本來就是消費者自己的意願，商家並不能強制，認定商家就是假販售真詐騙，勸陳女無須擔心，不用依照對方指示匯款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

基隆市警察局刑警大隊偵查員高子傑表示，現在詐騙集團詐騙手法變化莫測，已不再侷限於過往的「猜猜我是誰」、「假網拍」等手法，詐騙集團常利用社群網路張貼廣告，以詐術騙取民眾信任後進而行騙，民眾如對身體狀況有任何疑問請洽詢專業醫師，切勿聽信購買網路上來路不明之物品，以免成為詐欺集團覬覦的對象。

豐胸乳液上連成分都沒有標示。（記者吳昇儒翻攝）

女大生收到對方傳的訊息，揚言對她提告。（記者吳昇儒翻攝）

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