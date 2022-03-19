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    「阿彌陀佛」保佑！2車碰撞傾斜45度 全靠這根柱沒翻車

    北斗發生對撞車禍，一車輛遭撞翻覆後卡在貼有阿彌陀佛的號誌燈桿，車上3人都幸運未受重傷。（民眾提供）

    北斗發生對撞車禍，一車輛遭撞翻覆後卡在貼有阿彌陀佛的號誌燈桿，車上3人都幸運未受重傷。（民眾提供）

    2022/03/19 21:37

    〔記者陳冠備／彰化報導〕真是驚險！彰化縣北斗鎮陶朱路今午發生一起對撞車禍，2輛自小客車疑似行經路口時發生碰撞，其中一輛由羅男駕駛的車輛直接被頂起，並傾斜45度，不過卻沒倒下，原來車輛卡在路口一根號誌燈桿上，讓車上的幼童與長者免於受重傷可能，巧合的是該燈桿上貼有一張「阿彌陀佛」貼紙，目擊者也驚呼，真的有保佑。

    消防隊表示，今日下午2點50分獲報，北斗鎮陶朱路發生一起2輛自小客碰撞車禍，現場有3人受困車內，另2人自行脫困，立即派遣4分隊前往救援，到場發現，兩車撞擊後堆疊導致一車輛呈現45度傾斜，車上有3人無法脫離，經動用破壞剪機具後全數將民眾救出，兩車5人分別受有頭、頸、胸等擦挫傷，緊急送往員基醫院後暫無生命危險。

    北斗警方表示，初步調查，蕭男（35歲）駕駛白色休旅車，羅男（74歲）駕駛銀色休旅車，事發時兩車正行經陶朱路與彰100縣道交叉路口，疑似均未減速，導致發生碰撞，強大撞擊也將羅男車輛頂起，車上另載有高齡80歲的羅男與13歲羅童，3人事後均受傷，但被困在傾斜的車上無法逃脫，直到救護人員抵達，才順利就醫。

    警方也表示，羅男車輛被撞翻掀起後卻幸運沒倒，全賴一根號誌燈桿卡住，否則車上多是年長者跟幼童，後果恐不堪設想；目擊民眾表示，這根號誌燈上貼有「阿彌陀佛」貼紙，只能說是冥冥中自有保佑。

    彰化發生對撞車禍，一車輛被撞到頂起並傾斜45度，最後卡在貼有「阿彌陀佛」的號誌燈桿上，車子才沒嚴重翻覆。（民眾提供）

    彰化發生對撞車禍，一車輛被撞到頂起並傾斜45度，最後卡在貼有「阿彌陀佛」的號誌燈桿上，車子才沒嚴重翻覆。（民眾提供）

    彰化縣北斗鎮陶朱路發生一起對撞車禍，其中一台車輛被撞到頂起，並傾斜45度。（民眾提供）

    彰化縣北斗鎮陶朱路發生一起對撞車禍，其中一台車輛被撞到頂起，並傾斜45度。（民眾提供）

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