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    3/18 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中

    今晚（3月18日）開獎的111000066期今彩539頭獎開出1注；第111000032期大樂透、第111000066期雙贏彩頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（3月18日）開獎的111000066期今彩539頭獎開出1注；第111000032期大樂透、第111000066期雙贏彩頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/03/18 22:27

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月18日）開獎的111000066期今彩539頭獎開出1注，由台中市龍井區新東里遊園南路319號1樓「金好康彩券行」開出；第111000032期大樂透、第111000066期雙贏彩頭獎均摃龜。

    第111000032期大樂透中獎號碼為「02、15、21、26、42、44，特別號：45」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得368萬3884元；參獎共38注中獎，每注可得4萬9097元；肆獎共71注中獎，每注可得1萬6892元；伍獎共1706注中獎，每注可得2000元；陸獎共1975注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬269注中獎，每注可得400元；普獎共2萬9993注中獎，每注可得400元。

    第111000032期49樂合彩中獎號碼為「02、15、21、26、42、44」，四合2注中獎，每注可得20萬元；三合共84注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3345注中獎，每注可得1250元。

    第111000066期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、07、10、11、14、17、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎共135注中獎，每注可得500元；肆獎共1406注中獎，每注可得100元。

    第111000066期今彩539中獎號碼為「03、14、23、29、30」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共192注中獎，每注可得2萬元；參獎共6302注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9617注中獎，每注可得50元。

    第111000066期39樂合彩中獎號碼為「03、14、23、29、30」，四合摃龜；三合共163注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7128注中獎，每注可得1125元。

    第111000066期3星彩中獎號碼為「314」，正彩共39注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000066期4星彩中獎號碼為「7906」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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