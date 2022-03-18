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    馬公潛水勝地杭灣 女子單獨學習潛水溺斃

    杭灣發生女子潛水溺斃，警消及安檢單位都到場了解。 （馬公警分局提供）

    杭灣發生女子潛水溺斃，警消及安檢單位都到場了解。 （馬公警分局提供）

    2022/03/18 21:20

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來澎湖縣政府大力推動的馬公杭灣潛水勝地，今日傍晚傳出女子學習潛水不慎溺斃意外，警方根據現場遺留證件，經通報家屬確認為84年次陳姓女子，這也是今年觀光旺季尚未起跑以來，繼西瀛虹橋後，第二個觀光景點傳出憾事。

    馬公警分局調查指出，今日傍晚5時許金馬澎分署第七岸巡隊鎖港巡邏站勤務人員，在杭灣岸際發現1輛無人機車，心覺有異進行小區域巡查；下午5時58分在ˋ岸際發現一名女子遺體，且無生命跡象，遂通知鎖港安檢所、第三機動巡邏站及友軍單位至現場協處。

    警方接獲海巡人員報案後，立即派出轄區鎖港派出所警力前往，警方到場發現，死者身穿潛水衣，頭戴潛水蛙鏡。身上無其他明顯外傷。經警方於杭灣海域岸邊發現有疑似死者外套、拖鞋、車上物品，發現死者證件為84年次之陳姓民眾。目前警方已聯繫家屬到場，全案將移請地檢署檢察官刑事相驗。

    由於杭灣位在馬公內灣，近年來澎湖縣政府不斷挹注資源建設，除了海底郵筒外，還放流觀賞用燕魚等，今年花火節尚未燦爛升空之際，就先後傳出主舞台區西瀛虹橋民眾自殺意外，連杭灣潛水勝地，都傳出年輕女子學習潛水溺斃，對於即將而來的觀光旺季而言，蒙上一層陰影。希望能呼籲遊客及民眾海邊活動，最好結伴而行，並能珍愛生命。

    馬公杭灣潛水勝地，傳出女子學習潛水不慎溺斃意外。 （第七岸巡隊提供）

    馬公杭灣潛水勝地，傳出女子學習潛水不慎溺斃意外。 （第七岸巡隊提供）

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