馬國女大生遭擄殺地點完成景觀再造 傷心地展現堅韌力量

案發地點的台鐵沙崙支線橋下空間，已完成景觀再造。（記者吳俊鋒攝）

2022/03/18 21:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕前年的10月底，馬來西亞籍女大生於台鐵沙崙支線橋下遭擄殺，震驚國內，學校與社區合作進，在案發處附近的分隔島進行景觀再造工程，已完成鋪面、植栽等美化，還有裝置藝術與墩柱彩繪的創作，以仙人掌為主題，訴求堅韌、勇敢，讓傷心地轉型，展現正面的意義。

橋下景觀再造工程由長榮大學USR綠色大武崙社區推動辦公室主導，先在台鐵沙崙支線 「K2+872 P81」、「K2+902 P82」等兩座墩柱之間的分隔島進行綠美化，邀請國際學生、美術系學生，以及社區居民共同參與。

請繼續往下閱讀...

辦公室執行長甘玲華表示，景觀再造以「祕密花園」為主題，系列工程包含鋪面、椅子，還有仙人掌藝術地景，加上植栽綠美化等，現場完成後，提供社區住戶新的休憩場域，民眾也主動維護景觀。

甘玲華說，後來再進行兩座墩柱的彩繪，延續景觀再造的主題，由美術系助理教授潘永瑢帶領學生進行創作。

甘玲華提到，彩繪的內容，包含朱槿花與仙人掌，還有當地林仔邊部落沙崙支線穿越的菱角田，以及彈塗魚、大白鷥呈現的二仁溪流域生態環境，豐富呈現在地特色。

彩繪、植栽，以及裝置藝術等都有仙人掌，透過主題意象的訴求，展現勇敢與堅韌的力量。

甘玲華強調，未來將與公部門合作，持續改造環境，讓大學、社區緊密連結，共創安全又美麗的生活空間。

案發地點的台鐵沙崙支線橋下空間，已完成景觀再造。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法