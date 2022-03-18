速食店當「人肉鑑價中心」驗身 應召站長、人蛇經紀人下場曝

應召站長江承翰與人蛇集團經紀人林燈裕合作，假觀光引進中國女子來台真賣淫，還找老鴇擔任「人肉鑑定師」，把速食店廁所當「行動鑑價中心」面試驗身，一干人等今遭判刑。（翻攝資料照）

2022/03/18 20:43

〔記者溫于德、張文川／台北報導〕「高鐵環球應召站」經營者江承翰，6年前與人蛇集團經紀人林燈裕合作，假觀光引進中國女子來台真賣淫，為確保旗下小姐「品質」，他找加起來超過200歲的3名老鴇擔任「人肉鑑定師」，把速食店廁所當「行動鑑價中心」面試驗身，建立花名冊，依條件決定賣春價碼。集團還趁復興航空解散，對外謊稱有空姐失業下海。台北地院今依違反兩岸人民關係條例、圖利媒介性交等罪，判江承翰2年徒刑、林燈裕1年8月，均得易科罰金。

其餘老鴇、馬夫、人頭老公、賣淫女等15名共犯，分別獲判4年至4月不等徒刑，部分得易科罰金。全案仍可上訴。

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台北地檢署2016年12月指揮移民署收網，隔年7月起訴。檢警調查，現年59歲的江承翰原本是應召站馬伕，逐漸摸熟經營手法，他嫌馬伕工作太血汗，每天工時超過12小時，卻只領3000多元日薪，索性找39歲高姓妻子自立門戶，與綽號「三孔」的人蛇集團經紀人62歲林燈裕合作，由林以「假結婚、自由行」等名義引進中國女子來台賣淫。

檢方指出，江承翰擔心賣淫女子素質參差不齊，中國口音容易被嫖客打槍，找來綽號「王太太」的翁姓婦人（時年62歲）、「292」陳婦（72歲）、「242」陳婦（70歲）3名老鴇，約在速食店面試新人，憑3婦的豐富經驗閱讀人力，先鑑定口音與溝通能力，再到廁所脫衣「驗身」，查看身材、有無刺青、妊娠紋、傷疤等，再針對臉蛋、身材「分級」，最後再依女子的「床技與配合度」，制定賣淫價格。

應召站的紅牌是來自中國浙江的「小希」，每次性交易價碼高達1萬8000元，原來應召站對外宣傳她是興航解散後的失業空姐，時年39歲但保養得宜，擁有天使面孔、魔鬼身材，恩客預約絡繹不絕。

檢警粗估，應召站每日營收約15萬元，被破獲前估計共獲利上千萬元，破獲後送辦起訴。

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