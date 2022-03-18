被噴辣椒水搶車？竟是騙徒「假交易毒品」破功

警方逮捕陳男等5人，才知道起因是劉男假交易毒品詐財。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/18 10:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市劉姓男子昨天（17日）報案，指稱他與人約見面，被對方噴辣椒水搶走汽車，警方於附近1公里找到車，劉男卻對案情細節支吾其詞，警方今天清晨抓到涉案5人，發現案情竟是劉男想詐財，透過網路兜售K他命毒品，價格3萬元，陳姓男子等5人交易時，劉男拿了3萬元，轉身就想走，被陳男等人噴辣椒水取回錢，再把劉男的車開走洩憤，5人還反告劉男詐欺與傷害罪嫌，警方依妨害自由、詐欺等罪名偵辦。

警方調查，自稱是「多元計程車司機」的劉姓男子報案，指他昨天凌晨，與人約在中市西屯區經貿園區凱旋路與大鵬路口交易，被對方噴辣椒水並搶走車子，但交易什麼東西等細節，他都不願說清楚，警方在案發附近1公里的路口，找到劉男的汽車，全案充滿疑點。

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警方透過指紋與監視器，今天清晨陸續於台東抓到涉案5人，包括陳姓、錢姓與潘姓等3名成年男子，以及2名未成年少年，透過5人之口，警方才得知，此案起因是劉男詐財。

調查顯示，劉男透過網路，向陳男等人兜售毒品K他命，索價3萬元，前天凌晨於上述路口交易時，劉男空手到，卻要求對方先給錢，他要先收錢再給毒品，不料，陳男等人交出3萬元，劉男拿了錢，轉身就要開車離去，陳男等人察覺不對勁，雙方拉扯時，陳男等人向劉男噴辣椒水，取回3萬完，再開走劉男汽車，棄置路旁洩憤。

陳男等人落網後，還向警方強調，要控告劉男傷害罪與詐欺罪，警方偵辦中，至於陳男等3名成年人，依妨害自由罪法辦，2名少年則移送少年法庭。

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劉男（圖右）報案說，他被人噴辣椒水搶車。（記者張瑞楨翻攝）

警方在距案發現場約1公里遠外尋獲劉男遭棄置的車子。（記者張瑞楨翻攝）

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