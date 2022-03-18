社子島鐵皮工廠大火 連燒六棟幸無人傷亡

社子島鐵皮工廠大火。（記者劉慶侯翻攝）

2022/03/18 08:20

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市士林區社子島延平北路八段上的鐵皮屋工廠，今天（18日）凌晨零時許發生大火，由於現場為連棟式鐵皮屋，熊熊大火造成6棟鐵皮屋陷入火海，焚燒面積約2730平方公尺。幸警消逾長達5小時的救援，並未有人傷亡，至於起火原因將待進一步鑑識。

台北市消防局是今日凌晨零時1分獲報，指稱位在士林區延平北路八段2巷236-3號鐵皮建築發生火警，由於現場是鐵皮屋工廠，並傳出陣陣爆炸聲，消防局隨即出動消防車47輛、救護車輛4輛、人員138名前往救援。

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警消到場時，熊熊烈燄已漫天四竄，一路往旁邊的鐵皮屋延燒，經與承租戶確認無人待救，立即部署水線防止火勢向周遭擴大延燒；同時為確保救災水源不虞匱乏，消防人員除使用消防栓外，亦利用臨近溝渠內水源、農田水利會抽水站及大聯盟海釣場進行長距離佈線中繼供水。

大火在消防人員全力搶救下，終於在上午5時28分撲滅，過程中疏散9人，並未有人員或民眾傷亡。

警方調查，火災現場為6間連棟式鐵皮屋式廠房，分別為倉庫、裝潢材料行、辦公室、住家等用途，面積約2730平方公尺。至於詳細起火原因，將由火調人員採集相關火災跡證，再進一步調查釐清。

社子島鐵皮工廠大火。（記者劉慶侯翻攝）

社子島鐵皮工廠大火。（記者劉慶侯翻攝）

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