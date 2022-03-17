攀談「怎麼查睪丸症狀」偷襲男大生下體 色男賠償獲緩刑

高等法院審理考量邱男已和被害人和解、賠償，今依性騷擾防治法判拘役50天，可易科罰金5萬元，緩刑3年定讞。（資料照）

2022/03/17 21:29

〔記者楊國文／台北報導〕邱姓男子前年在宜蘭市的公車亭前看到男大學生獨自一人，他上前攀談聊「學校生活」、「怎麼檢查睪丸的症狀？」等年輕時回憶，竟突然伸手進對方褲子內觸摸下體，還問：「這樣覺得刺激嗎？」；高等法院審理考量邱男已和被害人和解、賠償，今依性騷擾防治法判拘役50天，可易科罰金5萬元，緩刑3年定讞。

判決指出，邱男在2020年12月9日凌晨1點多，在宜蘭縣宜蘭市一處公車亭前，看見男大生獨自行走，為逞色慾，假藉談論學校生活及看A片的回憶、男生當兵時都會這樣玩來玩去等話題時，突然伸手隔著褲子觸摸一名男子下體等私處，還聊天談論「怎麼檢查睪丸的症狀」的話題。

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男大生惟恐邱男對他不利，先隱忍下來，藉口明天一早要上課為由脫身，離開後立即報警處理。警調閱附近監視器錄影畫面後，循線將邱男逮獲。

邱男到案坦承犯行，但辯稱罹患強迫症，因一時思慮不周，誤觸法網，並於審理時賠償3萬6千元和男大生達成和解，高院認為邱男有悔意，且無再犯之虞，今依性騷擾防治法判拘役50天，可易科罰金5萬元，緩刑3年定讞。

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