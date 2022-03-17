為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    攀談「怎麼查睪丸症狀」偷襲男大生下體 色男賠償獲緩刑

    高等法院審理考量邱男已和被害人和解、賠償，今依性騷擾防治法判拘役50天，可易科罰金5萬元，緩刑3年定讞。（資料照）

    高等法院審理考量邱男已和被害人和解、賠償，今依性騷擾防治法判拘役50天，可易科罰金5萬元，緩刑3年定讞。（資料照）

    2022/03/17 21:29

    〔記者楊國文／台北報導〕邱姓男子前年在宜蘭市的公車亭前看到男大學生獨自一人，他上前攀談聊「學校生活」、「怎麼檢查睪丸的症狀？」等年輕時回憶，竟突然伸手進對方褲子內觸摸下體，還問：「這樣覺得刺激嗎？」；高等法院審理考量邱男已和被害人和解、賠償，今依性騷擾防治法判拘役50天，可易科罰金5萬元，緩刑3年定讞。

    判決指出，邱男在2020年12月9日凌晨1點多，在宜蘭縣宜蘭市一處公車亭前，看見男大生獨自行走，為逞色慾，假藉談論學校生活及看A片的回憶、男生當兵時都會這樣玩來玩去等話題時，突然伸手隔著褲子觸摸一名男子下體等私處，還聊天談論「怎麼檢查睪丸的症狀」的話題。

    男大生惟恐邱男對他不利，先隱忍下來，藉口明天一早要上課為由脫身，離開後立即報警處理。警調閱附近監視器錄影畫面後，循線將邱男逮獲。

    邱男到案坦承犯行，但辯稱罹患強迫症，因一時思慮不周，誤觸法網，並於審理時賠償3萬6千元和男大生達成和解，高院認為邱男有悔意，且無再犯之虞，今依性騷擾防治法判拘役50天，可易科罰金5萬元，緩刑3年定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公車癡漢一路糾纏 牽手摟肩摸大腿嚇壞少女
    2022/03/15 12:29

    公車癡漢一路糾纏 牽手摟肩摸大腿嚇壞少女
    民眾黨爆性騷疑雲 蔡壁如：再有憑空誹謗絕不寬貸
    2022/03/15 10:42

    民眾黨爆性騷疑雲 蔡壁如：再有憑空誹謗絕不寬貸

    升息時代 價值平衡策略抗波動
    警處理車禍搭訕肇事正妹LINE約被拒記過 提行政訴訟敗訴
    2022/03/13 20:52

    警處理車禍搭訕肇事正妹LINE約被拒記過 提行政訴訟敗訴
    警友站副站長搭女同事便車襲胸強吻 判10月定讞須入獄
    2022/03/10 11:31

    警友站副站長搭女同事便車襲胸強吻 判10月定讞須入獄

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播