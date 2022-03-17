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    史瓦帝尼走私犀牛角重判11年 2台男關5年押解回台了

    調查局押解在史瓦帝尼走私犀牛角判刑入獄的台灣籍男子蕭臻瀨（押解前者）、陳貝勳（押解後者）返台。（記者劉信德攝）

    調查局押解在史瓦帝尼走私犀牛角判刑入獄的台灣籍男子蕭臻瀨（押解前者）、陳貝勳（押解後者）返台。（記者劉信德攝）

    2022/03/17 21:37

    〔記者劉信德／桃園機場報導〕台灣籍男子蕭臻瀨、陳貝勳在我國非洲友邦史瓦帝尼被查獲走私犀牛角，判刑入獄，調查局今晚（17日）將2人押解回台，這是台灣與非洲國家簽署跨國移交受刑人協定後，首度移交2名受刑人犯回台，創下兩國司法史首例。

    蕭臻瀨、陳貝勳2017年2月赴史瓦帝尼，企圖搭機夾帶走私24塊犀牛角，價值約新台幣7200萬元。2人共盜獵殺害4隻犀牛，其中3隻在南非、1隻在史瓦帝尼，取下犀牛角切割，意圖夾帶回台販售，2人各被史國判刑11年定讞，已服刑近5年。

    2人透過家屬向法務部陳情，申請返台執行，原本計劃前年接返2人回台，適逢疫情數度喊停，直到今年2月疫情趨緩、航班復飛，才重啟押解任務。

    調查局成立專案小組飛往史瓦帝尼，由國際事務處科長賀宗正帶隊，率5名調查官隨行執行押解任務，賀宗正曾兩度駐泰、對引渡作業相當熟悉，此行與史國司法機關進行人犯移交程序後，今晚7點搭乘星宇航空班機從泰國轉機，押解蕭臻瀨、陳貝勳2人返台服刑。

    蕭臻瀨、陳貝勳穿著全套防護衣、頭戴面罩，手上套著白色束帶，在調查局人員戒護下步入候機室，進行PCR採檢等候結果，包含調查局幹員也一併採檢，確認採檢陰性後對2人宣讀權益，上銬辦理入境手續，帶往台中看守所的隔離處所，完成隔離檢疫程序後發監執行剩餘刑期。

    我國「跨國移交受刑人法」於2013年1月完成立法，法務部於2019年2月與史瓦帝尼簽署「跨國移交受刑人協定」，是台灣首度與非洲國家簽署跨國移交受刑人協定，今首度移交2名受刑人犯回台，也創下兩國司法史上首例。

    在史瓦帝尼走私犀牛角被判刑入獄的台灣籍男子蕭臻瀨（上）、陳貝勳（下），被押解返台，2人在候機室等候採檢結果。（記者劉信德攝）

    在史瓦帝尼走私犀牛角被判刑入獄的台灣籍男子蕭臻瀨（上）、陳貝勳（下），被押解返台，2人在候機室等候採檢結果。（記者劉信德攝）

    調查局押解在史瓦帝尼走私犀牛角遭判刑入獄的台灣籍男子蕭臻瀨、陳貝勳返台。（記者劉信德攝）

    調查局押解在史瓦帝尼走私犀牛角遭判刑入獄的台灣籍男子蕭臻瀨、陳貝勳返台。（記者劉信德攝）

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