這款狼師！偷拍同事、女童還性騷擾 電腦「收集」300多張不雅照

新北地檢署。（資料照）

2022/03/17 15:50

〔記者王定傳／新北報導〕曾姓國小老師從2020年起，除涉嫌性騷擾摸女童及偷拍胸部外，還在廁所偷拍3名女老師及4名女童如廁畫面，去年11月間，他又把手機塞入廁所縫偷拍一名女學生，被害者嚇到告知其他老師，全案才曝光，檢警查扣他的手機等裝置發現竟有4段偷拍影片及300多張身分不祥的學童猥褻照，新北地檢署今依違反兒少性剝削條例等罪嫌將曾男起訴並請法院從重量刑。

檢警調查，2020年9月17日早上8時許，曾男涉嫌在教室內從袖口處偷拍一名女童胸部，隔年11月9日又在廁所內拿手機偷拍3名女教師及4名女童如廁畫面，這些影像全部存入他自己的電腦內，不時翻看欣賞。

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檢警調查，11月10日，曾男又涉嫌尾隨一名女童進入女廁，把手機塞入廁所縫偷拍，女童發現後馬上跑出廁所告知班導，經校方調閱監視器畫面並報警處理。

檢警在去年11月19日發動搜索‧查扣電腦、手機、行動硬碟、USB隨身碟、筆電等物，訊問完畢後，認為曾男有串、滅證之虞，20日向新北地院聲請羈押禁見獲准。

檢警解鎖曾男手機等裝置後赫然發現，裡面竟然有4段影片及300多張猥褻照，拍攝地點都是該國小廁所，因部分僅拍到下體或下半身，難以確認實際被害者人數及身分；檢警另查出，2020年間，曾男還涉嫌性騷擾一名女童，予以摸臀及胸部。

檢方偵辦時，曾男聲稱觀看這些照片可以滿足自己的性慾；檢方調查後依違反兒少性剝削條例、刑法妨害秘密罪嫌及兒少福利與權益保障法將曾男起訴。

檢方認為，曾男僅因無法遏止性慾衝動兒犯案，造成被害者精神上莫大創傷且難以平復，並導致女職員及女童，在本應安全環境的校園內如廁時，產生莫大恐懼與驚慌，甚至擔心、恐慌自己是否也曾遭到偷拍，因此提心吊膽，曾男罔顧老師職責與社會責任性，在校園內犯案，惡性重大，請法院從重量刑。

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