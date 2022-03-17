加密貨幣詐騙上億 身形「碩大」主嫌富到「流油」手銬險戴不上

明仁會份子杜廷軒去年底因從事暴力討債遭土城警分局逮捕，這次又因詐騙遭警逮。（記者徐聖倫翻攝）

2022/03/17 15:43

〔記者徐聖倫／新北報導〕21歲竹聯幫仁堂明仁會份子杜廷軒長期混跡於新北市土城，去年底因涉嫌多起暴力討債遭逮，而前案都還沒結束，杜嫌又轉往中和區從事假投資詐騙，粗估詐騙金額上億，新北市警方15日前往中和、新莊等地查緝，順利逮獲杜嫌與其團夥共14人，警方依詐欺、組織等罪嫌送辦。由於杜嫌身形「碩大」，被逮時差點手銬都靠不上，警方笑稱「騙這麼多吃太好」。

據了解，杜嫌長期在新北市從事暴力討債，是當地有名的幫派份子。去年杜嫌在土城區才因旗下成員的桃色糾紛，開車衝撞被害人，還藉機勒索，另也被查出多起暴力討債，在地方上行徑非常囂張，因此去年11月杜嫌與其幫眾遭土城警分局逮捕並送辦。

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除了暴力討債，新北市警方也查出杜嫌等人還有架設詐騙機房，以「加密貨幣」投資吸引被害人，先給其蠅頭小利，待被害人大筆投資後再以各種藉口搞消失，粗估有百人受害，詐騙金額上億。警方自去年開始至今年3月，歷時約5個月蒐證，查出詐騙機房確切位置就在中和區中山路二段民宅，並鎖定杜嫌藏身於新莊區某汽車旅館，15日持搜索票前往攻堅。

警方兵分多路，順利搗破中和中山路二段2處民宅內的詐騙機房，逮獲陳姓負責人以及成員共10人，在三峽也逮捕3名車手，最後順利逮獲藏身於新莊區汽車旅館的杜嫌。警方查扣包含電腦10餘部、存摺數本、作案用手機、不法所得現金約150萬元等多項證物，機房內還掛有明仁會雙和組字畫，看起來非常有規模。

偵訊時，因警方蒐證齊全，杜嫌旗下成員乖乖承認犯案，但杜嫌仍避重就輕，試圖為自己脫罪，態度非常不配合。訊後，警方依詐欺、組織等多項罪嫌，將杜嫌等14人移送法辦。

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