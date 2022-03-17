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    首頁　>　社會

    噁男入住歇業卡拉OK店 喝光75支洋酒還大玩「飛機杯」被起訴

    陸男到案後已入獄服刑，台北地檢署今依加重竊盜等罪將他起訴。（資料照）

    陸男到案後已入獄服刑，台北地檢署今依加重竊盜等罪將他起訴。（資料照）

    2022/03/17 13:16

    〔記者錢利忠／台北報導〕位於台北市西門町的某卡拉OK店，去年受疫情波及而暫時歇業，不料竟遭26歲毒品通緝犯陸顥馨闖空門，陸男破壞店內監視器畫面後，發現店內平時根本沒人來，竟直接住進店裡10多天，不僅喝光客人寄存在店家的75支洋酒，還將用過的「飛機杯」亂丟；陸男到案後已入獄服刑，台北地檢署今依加重竊盜等罪將他起訴。

    檢方調查，去年10月3日早上，陸男潛入卡拉OK店行竊，他原本只打算闖空門，破壞店內監視器後，發覺業者完全毫無警覺，竟大膽「入住」該店10多天，還將店內的存酒喝光，空酒瓶隨手亂丟在地上，留下滿地的空酒瓶及髒污酒漬。

    不僅如此，陸男「入住」期間還叫外送比薩，吃飽喝足後，還在店內玩起「飛機杯」，並將沾有穢物的飛機杯亂丟。業者月底回到店內查看，這才驚覺遭闖空門，且店內設施不僅被破壞殆盡，地上還留下一堆垃圾，氣得報警。

    檢警採驗現場被亂丟的酒杯上指紋，發現與有毒品、詐欺及家暴等多項前科的陸男指紋相符，經調閱附近監視器畫面後，循線將他逮捕歸案。陸男到案後承認擔心通緝被逮，為躲警察才藏匿在歇業的卡拉OK店裡。

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