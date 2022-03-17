俄烏戰火國際金價飆漲 「紅富海」吸金案二拍推1公斤金塊

新竹分署訂於4月12日將在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳進行第二次拍賣，有重達1公斤的金塊12塊，及5台兩的黃金條塊14塊。（圖由法務部行政執行署新竹分署提供）

2022/03/17 09:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，新竹分署訂於4月12日將在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳進行第二次拍賣，有重達1公斤的金塊12塊，及5台兩的黃金條塊14塊。新竹分署表示，尤其烏俄戰爭爆發後，國際金價不斷飆漲，黃金可說是最好的保值商品，相當值得入手。

喧騰一時的「紅富海」心靈導師吸金案，公司負責人黃圓映自稱「太仁心靈導師」，自2003年起以豐厚利息為餌，廣設道場舉辦心靈講座，非法吸金上百億餘元，受害人多達7935人，全案經最高法院維持更二審認定，判決定讞，宣告犯罪所得172億餘元沒收。

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為落實刑法沒收新制，徹底剝奪犯罪所得，落實國家公權力、維護社會公平正義，苗栗地檢署就扣押財產囑託新竹分署拍賣，內容琳琅滿目，其中以大量黃金及飾品最受矚目，還有金元寶、金鈔、戒指、手環、項鍊、擺飾等各式各樣的金飾，還有珠寶、名錶、雞血石、藝術品等。

新竹分署已於今年1月19日進行首次拍賣，吸引爆棚民眾競標，79件拍賣物中總共拍定78件，拍定金額高達685萬3000元。

4月12日的第二次拍賣，新竹分署再次推出「重磅級」的拍賣物件，不僅金光閃閃，而且重量十足，有重達1公斤的金塊12塊，及俗稱5台兩的黃金條塊14塊，皆經過新竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定純度為AU 99.9%之純金。

除了金塊外，新竹分署這次還有拍賣勞力士手錶（ROLEX Day-Date 36）2支（皆無保證書），業經由專業鑑價機構以未拆錶之方法鑑價完畢。勞力士手錶同樣具有極強的保值能力，向來為諸多行家爭相收藏之商品，有意收藏之行家切勿錯過本次拍賣。

新竹分署表示，目前已訂於111年4月12日在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳進行拍賣，相關拍賣資訊、拍賣物照片、拍賣公告、保證金及尾款繳納方式等將陸續在官方網站上更新，有興趣的民眾務必密切關注。

除了金塊外，新竹分署這次還有拍賣勞力士手錶（ROLEX Day-Date 36）2支（皆無保證書），業經由專業鑑價機構以未拆錶之方法鑑價完畢。（圖由法務部行政執行署新竹分署提供）

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