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    台中惡火6死》摸黑收家當 受災戶「見廢墟」腿軟：還好沒賴床

    受災戶摸黑以手機照明，才得以上樓收拾家當。（記者許國楨攝）

    受災戶摸黑以手機照明，才得以上樓收拾家當。（記者許國楨攝）

    2022/03/16 20:14

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區興中街出租套房大樓6日發生6死6傷重大火災傷亡，緊臨大樓也受波及，許多租戶因此成為受災戶接受市府安置到飯店，今天安置期滿，受災戶陸續返回火場摸黑收拾家當，看到宛如廢墟場景，有的倒抽一口氣甚至腿軟，還有人說，還好當天沒賴床，再慢個一分鐘恐命喪火窟。

    這起惡火發生後震驚社會，當晚區公所即刻就近開設活動中心作為避難收容處所，後續結合民間旅館，提供臨時短期住宿安置，隔天社會家庭中心掌握受災戶名單，採一戶一社工、單一窗口服務，共派案40案、服務55人，協助火災證明、證件申請、急難救助、租屋等資訊和資源連結，提供10天需要住宿的受災租客安排安置旅館暫住。

    期間包括住宿和三餐費用由市府負擔，而10天的安置期到今天中午期滿，由於許多受災戶因火警當天急逃生，幾乎都是拿著手機就倉皇逃生，這兩天陸續返回時，因大樓還在停水停電，電梯也無法運作，只得摸黑爬樓梯靠著手機照明，才得以回到租住處收拾家當。

    受災戶「阿楷」說，當天自工地工作完要回七樓租住處休息，機車才騎到台灣大道、興中街口就看到濃煙沖天，還以為是鄰近的大樓，直靠近才驚覺是自己住的大樓發生大火，當下真的嚇到腿軟，直到今天回住處整理衣物還是心有餘悸，尤其是看到其他套房被燒到宛如廢墟，連頂樓曬衣服的加蓋屋頂都被燒到塌陷，真的覺得幸運逃過一劫「活著真好」。

    另外在五金賣場工作的張姓受災戶則說，當天輪休想多睡一會兒，突然聽到警報器大響，由於該棟大樓的警器報很敏感，有時自浴室洗完熱水澡出來，熱氣就會觸動，因此原不以為意，未料接下來濃煙越來越大，他驚覺不對勁，拿起手機就往樓下衝，還好沒有賴床，否則只要再慢個一分鐘，恐怕已命喪火窟。

    火場的房間宛如廢墟。（記者許國楨攝）

    火場的房間宛如廢墟。（記者許國楨攝）

    受災戶陸續回來收家當，在屋外仍心有餘悸。（記者許國楨攝）

    受災戶陸續回來收家當，在屋外仍心有餘悸。（記者許國楨攝）

    頂樓屋頂也被燒到塌陷，令人怵目驚心。（記者許國楨攝）

    頂樓屋頂也被燒到塌陷，令人怵目驚心。（記者許國楨攝）

    火場的房間宛如廢墟。（記者許國楨攝）

    火場的房間宛如廢墟。（記者許國楨攝）

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