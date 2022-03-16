為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    好心捐錢給慈善基金會 詐團竟假冒員工趁機騙錢

    石牌所警員陳韋廷攔阻詐騙。（記者王冠仁翻攝）

    石牌所警員陳韋廷攔阻詐騙。（記者王冠仁翻攝）

    2022/03/16 18:20

    〔記者王冠仁／台北報導〕55歲楊姓婦人日前透過網路轉帳給某慈善基金會，資助數千元給身心障礙者，但詐騙集團疑似盜取該基金會資料，隨即假扮成基金會員工，謊稱系統設定錯誤，導致楊的帳戶每月會自動扣款2千元，若要解除必須去操作ATM。楊信以為真，跑到住家附近操作ATM，幸虧恰好遇到巡邏員警，員警及時攔阻，避免楊掉入詐騙陷阱。

    警方調查，住在台北市石牌附近的楊姓婦人，透過網路轉帳數千元給某慈善基金會想關懷身心障礙者，但她轉帳完不久後，忽然接到一通陌生電話，對方自稱是該基金會員工，還說因為系統設定錯誤，楊的戶頭未來每月都會自動扣款2千元，若要解除必須到住家附近的ATM操作。

    楊信以為真，慌張跑到住家旁操作ATM，這時對方假裝指示操作ATM以解除扣款的步驟，但卻忽然詢問戶頭餘額；楊這時察覺有異，擔心遇上詐騙集團，恰好這時北投分局石牌所警員陳韋廷巡邏經過，楊摀住話筒向員警求助。

    陳員一聽發現這是典型的詐騙集團伎倆，立刻拿過楊的手機與對方通話，員警發現對方的電話是+886開頭的國際電話，說話者也非本國口音；陳員當場質問對方，但對方卻要求向楊說話，還要楊不要跟員警透漏細節。

    陳員再告訴楊，做慈善是好事，若對方是真的要關懷身心障礙者，怎麼會怕警察詢問呢？楊立即打消匯款念頭，感謝警方幫忙她才沒掉入圈套。

    警方呼籲，詐騙集團手法、話術不斷翻新，捐款人如果遇到疑似可疑電話，或聽到「解除設定」、「分期付款」及「重複扣款」等相關字眼，請立即掛斷並撥打165反詐騙諮詢專線查詢，切勿聽信陌生來電提供任何資料，或用ATM、網銀進行任何操作。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    趁火打劫！「烏克蘭軍官」甜喊老婆求匯款 68歲嬤暈船險被詐
    2022/03/16 17:45

    趁火打劫！「烏克蘭軍官」甜喊老婆求匯款 68歲嬤暈船險被詐
    槓上開花！警破詐騙機房 順便連賭博網站一起抄
    2022/03/16 13:59

    槓上開花！警破詐騙機房 順便連賭博網站一起抄

    美國醫學證實 逆齡基因關鍵就在這！
    沒人性！援助烏克蘭醫師 老翁險被詐騙9萬美元
    2022/03/14 13:50

    沒人性！援助烏克蘭醫師 老翁險被詐騙9萬美元

    住宅這樣選 買房負擔可減輕
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播