好心捐錢給慈善基金會 詐團竟假冒員工趁機騙錢

石牌所警員陳韋廷攔阻詐騙。（記者王冠仁翻攝）

2022/03/16 18:20

〔記者王冠仁／台北報導〕55歲楊姓婦人日前透過網路轉帳給某慈善基金會，資助數千元給身心障礙者，但詐騙集團疑似盜取該基金會資料，隨即假扮成基金會員工，謊稱系統設定錯誤，導致楊的帳戶每月會自動扣款2千元，若要解除必須去操作ATM。楊信以為真，跑到住家附近操作ATM，幸虧恰好遇到巡邏員警，員警及時攔阻，避免楊掉入詐騙陷阱。

警方調查，住在台北市石牌附近的楊姓婦人，透過網路轉帳數千元給某慈善基金會想關懷身心障礙者，但她轉帳完不久後，忽然接到一通陌生電話，對方自稱是該基金會員工，還說因為系統設定錯誤，楊的戶頭未來每月都會自動扣款2千元，若要解除必須到住家附近的ATM操作。

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楊信以為真，慌張跑到住家旁操作ATM，這時對方假裝指示操作ATM以解除扣款的步驟，但卻忽然詢問戶頭餘額；楊這時察覺有異，擔心遇上詐騙集團，恰好這時北投分局石牌所警員陳韋廷巡邏經過，楊摀住話筒向員警求助。

陳員一聽發現這是典型的詐騙集團伎倆，立刻拿過楊的手機與對方通話，員警發現對方的電話是+886開頭的國際電話，說話者也非本國口音；陳員當場質問對方，但對方卻要求向楊說話，還要楊不要跟員警透漏細節。

陳員再告訴楊，做慈善是好事，若對方是真的要關懷身心障礙者，怎麼會怕警察詢問呢？楊立即打消匯款念頭，感謝警方幫忙她才沒掉入圈套。

警方呼籲，詐騙集團手法、話術不斷翻新，捐款人如果遇到疑似可疑電話，或聽到「解除設定」、「分期付款」及「重複扣款」等相關字眼，請立即掛斷並撥打165反詐騙諮詢專線查詢，切勿聽信陌生來電提供任何資料，或用ATM、網銀進行任何操作。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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