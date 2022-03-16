未戴口罩不聽勸又拒捕揮刀割警 北車街友被判3年半

1名街友去年在台北車站南廣場未戴口罩逛大街，警察前往勸導並開罰，余男竟掏出開山刀揮砍，割傷邱姓員警的頸部。（資料照）

2022/03/16 15:28

〔記者張文川／台北報導〕去年5月22日新冠肺炎疫情發布三級警戒的第4天，61歲余姓街友在台北車站南廣場未戴口罩逛大街，警察前往勸導並開罰，余男竟掏出開山刀揮砍，割傷邱姓員警的頸部，傷口甚深幸未傷及要害而保住一命。台北地院依殺人未遂罪，將余男判處3年6月徒刑，刑前強制監護2年，並沒收開山刀。

余男被逮後收押至今，北院一審去年12月底宣判，余男今年1月3日在台北看守所收到判決書後，卻等到3月4日才向監所長官提出上訴狀，早已逾20天的上訴期，北院合議庭日前依程序裁定駁回上訴。可抗告。

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判決指出，余男長期患思覺失調，去年5月22下午5點多，他推著推車在台北車站南廣場撿拾資源物品，卻未戴口罩，由於正值疫情最嚴重之際，民眾見狀連忙檢舉，中正一警分局邱姓、涂姓員警獲報到場勸導並開罰，查出余男的通緝身分，欲將他帶回警局。

余男為了反抗拘捕，假裝收拾雜物，卻從推車上的紙箱中抽出1把開山刀，朝邱姓員警的左頸部揮砍，割傷邱員左頸、右上臂，頸部傷口長達6公分，刀刃順勢劃傷在旁的涂姓員警左手虎口，余男襲警後還持續追殺邱員，所幸支援員警及時趕達，制伏余男，未造成更嚴重傷亡。

余男審理時否認犯案，辯稱邱、涂2人是假警察，「他們手上都有綁木片，所以不可能受傷」，還說傷勢是假造的；公設辯護人主張，余男沒有致員警於死地的動機與犯意。

台北地院法官認為余男犯案時辨識行為能力顯著減低，幻想2警將對他不利而萌生殺人動機，且一出刀就往頸部揮去，手段凶殘，有殺人犯意，認定他接續觸犯殺人未遂、妨害公務、傷害等罪，從重依殺人未遂罪論處，考量他犯案時辨識能力顯著降低，減刑量處3年半徒刑，刑前強制監護2年。

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