疑不滿趙介佑小弟辦毒趴害死人 北聯幫槍手開3槍遭判刑

北聯幫槍手楊志豪（第一排提袋者）開槍遭士院判刑5年2月；共犯郭旻峻（第二排中）被判6月，得易科罰金18萬元。（資料照）

2022/03/16 15:10

〔記者溫于德／台北報導〕北聯幫份子楊志豪及郭旻峻，疑似不滿民進黨前台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑的小弟辦毒趴害死人，去年4月間前往台北市北投區媽祖文化協會附近堂口連開3槍示威，2人犯後高調搭保時捷凱燕休旅車投案。士林地院審結，今依非法持有非制式槍枝罪判楊5年2月徒刑，併科罰金2萬：至於2人又涉恐嚇公眾罪部分，楊被判6月徒刑、郭5月，均得易科罰金。可上訴。

全案起因疑為趙介佑的詹姓小弟找楊男好友花男開毒趴，花男疑因吸毒過量致死，楊男認為責任在趙，去年4月10日上午10時許，楊、郭駕駛瑪莎拉蒂媽赴媽祖文化協會附近北聯幫堂口，由楊持具殺傷力槍枝開3槍洩憤。

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楊、郭犯案後逃亡19天，經警方策動於，同年月29日上午投案，未料兩嫌竟各搭一輛保時捷凱燕休旅車，高調馳抵北投警分局大門口，接著上演小弟開車門迎接、撐傘護送進警局的大排場，甚至全程錄影後分送電視台等多家媒體風光宣揚。

2人後來交出作案制式手槍及模型槍各1把、子彈4顆；警方訊後將2人依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌送辦，士林地檢署依法起訴2人。

士院上午宣判，依非法持有非制式槍枝罪判楊5年2月徒刑，併科罰金2萬：至於2人又涉恐嚇公眾罪部分，楊被判6月徒刑、郭5月，均得易科罰金。

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