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    台南驚傳男子被押走 警方追查竟是女友主導「慶生惡作劇」

    警方到餐酒館外訪查涉案人。（圖由民眾提供）

    警方到餐酒館外訪查涉案人。（圖由民眾提供）

    2022/03/16 11:51

    〔記者王俊忠／台南報導〕今（16日）凌晨0時許，台南市警六分局接獲民眾報案指在南區夏林路有1名男子被多人強行帶走上車、疑是押人狀況。警方啟動專案小組追查，最後在安平區一家餐酒館找到被害男子，男子與對方有說有笑，發現竟是其女友為男子慶生、為給男友驚喜演出一場惡作劇，讓警方勞師動眾追查，全案包括女友在內等7人都被依違反社維法送辦。

    六分局警方受理後，第一時間即調閱到2輛可疑的小客車資料，並通報線上員警攔檢圍捕，四分局員警隨即在安平區平通路的1家餐酒館路旁發現可疑車輛，並通知六分局員警到場。

    六分局員警到餐酒館後發現被害王姓男子（27歲，關係人未送辦）毫髮無傷，並和被控涉嫌押人的對方有說有笑，盤問後赫然發現原來是邱姓女子（20歲）為了幫王姓男友慶生，想給男友一個驚喜、設計請人將男友強行帶走的惡作劇橋段，不料此舉卻引起不知情的路人看到押人狀況後撥打110報案。警方訊後依社維法將女友等7人全部送辦。

    警方表示，佯裝發生治安事件作為慶生手段，相當不可取，不但引起一般民眾誤解、有危害安全之虞，且無端浪費國家司法公共資源，最後惡作劇的當事人還需負上法律責任，籲請民眾慶生方法有百百種，千萬別選擇最得不償失的方式。

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