13大學生攀登沙婆礑山迷航 冷靜原地待援獲救

花蓮13大學生爬秀林鄉沙婆礑山迷航，冷靜原地待援獲救。（吉安警分局提供）

2022/03/16 11:44

〔記者王錦義／花蓮報導〕8男5女組成的13人大學登山隊伍，12日上午8點前往秀林鄉攀登沙婆礑山，未料下山時迷失方向，直至深夜仍受困山區，由於山區沒有手機訊號，眾人決定留在原地待援，由其中一個熟悉山林的同學尋找手機訊號對外求救，吉安警分局以及花蓮縣消防局凌晨1點30分把登山隊全數安全帶回。

吉安警分局指出，12日晚間11點多接獲報案，在秀林鄉砂婆礑山區有登山隊伍迷失方向，由於夜晚深山多險，溫差甚大易生意外，轄區水源派出所與消防自強分隊立即組成6人搜救隊攜帶裝備上山搜尋，晚間11點50分，先在登山口接觸獨自下山求援的吳姓男同學。

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警方說，慈濟大學登山社成員與東華大學、慈濟護專共13名學生，原本預計在12日下午5點離開山區，因路況不佳造成時間延遲，加上入夜後周圍一片漆黑，眾人陷入空間迷失偏離路徑，所幸部分同學受過山域求生訓練，在確認迷路後決定暫不移動，集中飲用水及乾糧做好過夜準備，並由體力及經驗較佳的吳姓男同學尋找通訊良好地點，俟機向外求援。

吳姓同學靠著頭燈穿越獸徑，幸運回到產業道路與外界取得聯繫，與搜救隊接觸後冷靜告知受困方位，警消隨即挺進山區約1公里，沿途以高音哨及喊聲相互呼應，最後在產業道路下方200公尺處，發現12名待援學生，馬上以大柴刀開路下切，雙方相遇非常興奮，在搜救隊引導下陸續下山。

救難人員指出，疫情因素國內登山活動大幅增加，登山客如發現自己在山區迷失方向，大家要有「不要亂走」的概念，因為隨意亂走容易置身險地，增加搜救難度，對於搜救人員來說，目標持續移動會造成我追你跑，若是踏入已經被搜索過的區域，就會減少被找到的機會，建議民眾山區活動避免落單，以免發生危險無人可協助求援。

花蓮沙婆礑山標高1120公尺，當地人又稱石壁山，是除了美崙山外，最靠近花蓮市的郊山，從水源村入山可一日單攻，不過由於並非熱門登山路線，山區雜草生長迅速很容易淹沒山徑，若不小心很容易走錯路造成迷航。

花蓮13大學生爬秀林鄉沙婆礑山迷航，冷靜原地待援獲救。（吉安警分局提供）

花蓮13大學生爬秀林鄉沙婆礑山迷航，冷靜原地待援獲救。（吉安警分局提供）

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