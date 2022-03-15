電動車事故「泡水」成關鍵 南市消防隊辦搶救訓練強化技能

因應電動車逐漸成趨勢，南市消防局第五救災救護大隊今辦理電動車事故搶救訓練，強化消防人員救災技能。（第五大隊提供）

2022/03/15 20:09

〔記者萬于甄／台南報導〕近年來環保意識抬頭，油電混合車、電動車不斷推陳出新，其車輛構造、電器配備都與傳統汽油車不同，為強化消防人員對於電動車輛的救災技能與安全知識，消防局第五救災救護大隊今辦理電動車事故搶救訓練，除邀請業者親自講述，更讓消防人員實際操作，加深救災印象。

消防人員表示，油電混合車、電動車若發生車禍事故，恐造成感電、火災、電池位移、電池液洩漏等危險，與一般車禍救援處理原則不同，尤其，當電動車起火時，易產生有毒氣體、熱失控、極易復燃等風險，需長時間並讓救災人員輪替、大量用水供應及持續降溫。

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第五大隊表示，根據美國國家防火協會（NFPA）的應急現場指南，電動車火災救災用水量約9000多公升，比起一般汽油車約1000公升用水量多出9倍；此次訓練也安排實況模擬，讓消防人員利用擋水板，在環境情況允許下將火災車體包圍後進行灌水，同時執行滅火及冷卻作業。

第五大隊指出，擋水板相較國外打造貨櫃水槽，將事故車輛吊進水槽內降溫的方式經濟快速，且從組裝擋水板到水淹超過鋰電池安裝的底盤位置，僅約32分鐘，相較NFPA建議的滅火時間1小時還快了許多，可有效提升電動車滅火效率並減少後續復燃機會。

消防局強調，台南今年起共有15輛電動大型巴士在市區、永康區及仁德區內運行，而電動車事故處理是近年消防救災的新議題，透過訓練可提升消防人員對事故發生時的應變能力，不僅保護市民朋友，也維護消防人員救災的安全性。

消防人員也呼籲，駕駛電動車的民眾平時應注意鋰電池切勿過充，若遇上電動車行駛中冒煙、起火，應趕緊下車逃生並撥打119報案。

消防人員模擬電動車事故，架設擋水板救災。（第五大隊提供）

消防人員表示，電動車事故時利用擋水板，從組裝到水淹超過鋰電池安裝的底盤位置，僅約32分鐘。（第五大隊提供）

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