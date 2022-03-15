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    首頁　>　社會

    找不到機車報失竊 警調監視器...車主搞烏龍

    台中一名林姓男子（左）停車忘記地點以為被偷報案，國光派出所員警廖國欽（右）積極調閱監視器終於找到機車。（記者陳建志翻攝）

    台中一名林姓男子（左）停車忘記地點以為被偷報案，國光派出所員警廖國欽（右）積極調閱監視器終於找到機車。（記者陳建志翻攝）

    2022/03/15 19:12

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名林姓男子，近日騎機車到大里仁愛醫院就醫，要離開時卻發現自己的機車「不見了」，懷疑遭偷走，趕緊打電話報案，國光派出所員警廖國欽獲報趕到現場，懷疑林男忘記停放地點，跟著他在附近找車無所獲，因林男急著返家先離開，廖員返回派出所調閱監視器，發現林男確實騎機車到附近，當晚再度到附近擴大範圍找車，果然在距離約60公尺一處空地找到林男機車，林男對於一時記錯表示歉意，也肯定員警積極協助找車的態度。

    這名林姓男子（61歲），日前焦急打110報案，表示自己騎車到大里仁愛醫院附近不見了，國光派出所員警廖國欽受理後，跟著林男到附近沿街找車無所獲，林男因急著返家搭計程車離開，員警返回派出所調閱監視器，發現林男當天下午2點39分獨自騎車到附近，隨後就沒有該輛機車出現的畫面，研判車子還在附近。

    廖員當晚9點30分，再度到仁愛醫院附近找車，且這次將範圍由內向外擴大，果然皇天不負苦心人，在距離醫院約60公尺的一處空地前找到林男的白色機車，因龍頭鎖沒有被破壞的跡象，研判是林男忘記停車的地點了。

    廖員立刻打電話給林男，林男到場後，很不好意思跟員警說，是自己一時糊塗記錯停放位置以為被偷了，烏龍一場麻煩員警了，對於員警積極協助找車讚譽有加。

    警方調閱監視器，確認當天下午林男騎機車到附近後，沒有騎機車離開。（記者陳建志翻攝）

    警方調閱監視器，確認當天下午林男騎機車到附近後，沒有騎機車離開。（記者陳建志翻攝）

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