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    首頁　>　社會

    關頂樓不給食物把人重壓窒息 老闆虐死員工起訴

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2022/03/15 16:39

    〔記者王定傳／新北報導〕新北市板橋區一家冷氣工程行詹姓老闆雇用在公園遊盪且智商、理解能力較常人低落的蔡姓男子當助理，卻涉嫌時常虐待，如：毆打、拿尖嘴鉗拔牙，甚至還把他關在頂樓禁止供食，2019年11月間甚至因不明原因把蔡男壓制窒息死亡，新北地檢署今依傷害致死罪嫌起訴詹男，並請法院量處適當之刑。

    檢警調查，2015年間，蔡男因無固定工作及收入，且與家人關係疏離，在公園遊盪時結識詹男；詹男邀請蔡男擔任助手，每日工資1000元至1500元並提供餐點。

    檢警調查，詹男明知蔡男智商、談吐及理解能力較一般人低落，僅能從事搬運冷氣及工具等粗重工作，因不滿蔡男工作表現不佳或未聽從指示，動輒拿成捲的估價單或工具毆打蔡男；蔡男則因經濟上長期依賴而不敢反抗。

    檢警調查，後來，詹男還收留蔡男，提供長期住宿、餐點，但薪資砍成每日300元，甚至不滿蔡男在外與他人有金錢糾紛，出手毆打、拿尖嘴鉗拔牙，或拒絕提供充足飲食，導致蔡男飢餓難耐。

    檢警調查，蔡男曾因飢餓跑到雜貨店及超商偷糖果充飢，詹男得知把他關在頂樓懲罰，雖詹男家人私下提供飲食或金錢給蔡男購買食物，但蔡男發現後予以制止，蔡男因此身形日漸瘦弱、營養不良。

    2019年11月間，詹男因不明原因與蔡男發生爭執後，把他壓制在地，以身體重壓他的背部，最終導致蔡男因姿勢性窒息引發呼吸性休克死亡；偵辦時，詹男否認犯行，但由於詹男前妻、工人看不下去，指證詹男動粗且不給足夠食物，加上解剖鑑定報告及鑑定人證詞，檢方綜合相關證據後認為詹男涉犯傷害致死罪嫌。

    檢方認為，詹男與蔡男並無深仇大恨，反而有共同居住、工作情誼或收留照顧恩情，但詹男卻屢次藉故毆打蔡男，拒絕提供充足飲食，經旁人勸阻反而變本加厲，又出手壓制身形瘦弱的被害者，導致蔡男死亡，亦未即時通報119救護，犯後否認犯行，無真實悔意，請法院量處適當之刑。

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