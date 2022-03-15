3/11航廈電力設備人為破壞 桃機公司：公共區域防不勝防

桃園機場針對0311桃園機場電力系統遭人破壞說明，維護處處長指出破壞的位置。（記者姚介修攝）

2022/03/15 16:29

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場下午針對3月11日二期航廈電力設施遭人為破壞事件說明，桃園機場維護處處長易顯榮表示，桃園機場為國家關鍵基礎設，維護營運安全與設備運作責無旁貸，以目前所獲事證，此事件應係人為蓄意破壞，機場公司已報警處理全力配合司法機關偵辦，並將依法究責與求償。

他也強調，桃園機場公司會加強保全警戒及巡察等安全維護相關工作，由於發生地點是公共區域，有人蓄意破壞防不勝防。

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為何竊嫌作案當下並沒有遭11000伏特電擊，易顯榮也指出，在剪的瞬間造成該電纜短路，立即啓動安全斷電開關，當下不會有電，但是強大電流造成的電弧引發電融現象，將油壓剪牢牢黏在電纜上。

在發生跳電事件當下，馬上啓動電備援系統之緊急發電機立刻自動啟動供電，機場公司緊急將故障線路隔離後於12日凌晨恢復正常供電，隨即展開對故障迴路的查察，依序為設備端、機房、輸電線路，均未發現異狀，14日上午利用高空作業車於地下二樓行李處理場在中央車道公共區域上方沿電纜托架檢查時，發現電纜遭油壓剪破壞情形，立即向航空警察局報案偵辦。

易顯榮說，遭破壞設備並非電機室或設備機房空間，是位於天花板下方的電纜架上，離地面高度超過4公尺，嫌疑人利用專業機具破壞，造成機場營運異常及設備損毀，機場公司除報警處理外，後續亦將針對營業損失及設備損毀情形，依法究責求償。

營運安全處長黃啟明也表示，桃園機場為國家關鍵基礎設施，園區內的重要設備、門禁管制、人員或車輛作業動態均有嚴密監控，14日報警後已立即配合航警局作業，調閱監視系統迅速追查嫌疑人到案。由於事發地點為二航廈作業及送貨車輛行經的中央車道，進出車輛需許可證，但非屬管制區域，仍有人員進出；惟機場公司立即全面檢視設施保全層級，提升保全巡檢及門哨管制，同步強化現有施工通報機制，發現異常時立即通報處理，以最高標準落實航空保安相關規範，維護機場正常運作。

桃園機場針對0311桃園機場電力系統遭人破壞說明，維護處處長指出破壞的位置。（記者姚介修攝）

桃園機場針對0311桃園機場電力系統遭人破壞說明，維護處處長指出破壞的位置。（記者姚介修攝）

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