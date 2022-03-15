大學調酒社慶功宴變調 男大生亂摸女同學大腿被訴

嘉義地檢署今依違反性騷擾防治法，起訴被告男子。（資料照）

2022/03/15 16:11

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義某大學調酒社，在學校宿舍撞球部舉辦慶功宴，一名男社員以右手撫摸坐在旁邊的女社員膝蓋、大腿外側，女子將男子的手撥開，該男竟伸手進入短裙內摸大腿內側，直到女子出言斥責才道歉、停手。被害女子事後提告，嘉義地檢署今依違反「性騷擾防治法」罪嫌，起訴這名男大生。

起訴書提到，涉案的男子與被害女子都是該校大學生，先後加入調酒社而認識，2020年9月，2人參加調酒社慶功宴，席間男大生坐在被害女大生旁邊飲酒聊天，不料，在眾人聊天說笑、趁女子無所防備時，男子2度撫摸女子膝蓋、大腿外側、大腿內側等處，被害女子發現連忙將其手撥開。

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事後，被害女大生於2020年12月向學校提出性騷擾申訴，該校受理後，成立性別平等教育委員會調查，結果認定男大生確有性騷擾之行為。

檢方認為，被害女子當時穿短裙坐在椅子上與他人聊天，未被裙子遮住的膝蓋、大腿外側為身體隱私部位，而被告男子用手掌撫摸女子大腿、膝蓋的行為，足認定為男女間親密、含有性意識的挑逗、愛撫行為，而男子此舉已引起被害女子嫌惡之感，認為被告涉犯「性騷擾防治法」。

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