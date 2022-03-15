音樂老師拒攔查被上銬送辦 監院糾正中壢分局

詹姓音樂老師去年4月22日在中壢火車站商圈前往教室上課途中，被葉姓警員攔查引發爭執。（資料照、YouTube，本報合成）

2022/03/15 15:03

〔記者謝君臨／台北報導〕詹姓女子去年遭桃園市警員攔查案，監委林國明、陳景峻、蔡崇義調查後，認定中壢分局任由員警違反勤務紀律，在自行劃定的「治安熱點」隨機盤查民眾，又未落實教育訓練，且要求現行犯在警詢時一律施用手銬、腳銬，違反比例原則及警察職權行使法相關規定。監察院通過糾正中壢分局，要求議處相關失職人員，並促請警政署檢討改善。

調查指出，教授樂器的詹女去年4月22日在中壢火車站商圈前往教室上課途中，被葉姓警員攔查，詹女不願配合而起爭執，並說「這樣真的很蠢！」被警方以涉嫌妨害公務上銬移送偵辦，詹女也告葉員涉犯強制、傷害、妨害自由等罪。桃園地檢署去年10月偵查終結，雙方皆不起訴處分，詹女提起再議。

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調查發現，葉員在欠缺合理懷疑狀況下，任意攔查詹女，且未踐行告知程序、漠視受臨檢人的異議，在雙方爭執時，不顧其違法執行職務在先，以詹女脫口「你真的很蠢」為由，依妨害公務罪之現行犯加以逮捕，違反警察職權行使法相關規定，不當侵害民眾自由權利。

3位監委指出，中壢分局為求查緝績效，任由員警違反勤務紀律，在該分局自行劃定的「治安熱點」隨機盤查民眾，又未落實教育訓練，導致少數員警僅憑個別主觀判斷執法，不當侵害人權。

3位監委說，案發後，該分局未釐清法律適用，針對缺失進行檢討，導致警察形象受損，且要求所屬於詢問現行犯時，一律施用手銬、腳銬，違反警職法及警械使用條例的相關規定，並在公眾得出入之場所詢問犯罪嫌疑人，違反偵查不公開原則。違失情節重大，故提案糾正中壢分局，並函請桃園市警局檢討未盡督導之責。

3位監委表示，警察執法理念應與時俱進，在追求績效及治安目的達成的同時，也重視程序完備及精緻執法。故函請警政署應督促各警察機關確實遵守臨檢要件、妥適使用戒具、避免在公眾得出入的辦公場所詢問犯嫌，及落實教育訓練，以兼顧人民自由、治安維護及員警執勤安全。

監察院（見圖）通過糾正中壢分局，要求議處相關失職人員，並促請警政署檢討改善。（記者謝君臨攝）

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