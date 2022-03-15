為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    音樂老師拒攔查被上銬送辦 監院糾正中壢分局

    詹姓音樂老師去年4月22日在中壢火車站商圈前往教室上課途中，被葉姓警員攔查引發爭執。（資料照、YouTube，本報合成）

    詹姓音樂老師去年4月22日在中壢火車站商圈前往教室上課途中，被葉姓警員攔查引發爭執。（資料照、YouTube，本報合成）

    2022/03/15 15:03

    〔記者謝君臨／台北報導〕詹姓女子去年遭桃園市警員攔查案，監委林國明、陳景峻、蔡崇義調查後，認定中壢分局任由員警違反勤務紀律，在自行劃定的「治安熱點」隨機盤查民眾，又未落實教育訓練，且要求現行犯在警詢時一律施用手銬、腳銬，違反比例原則及警察職權行使法相關規定。監察院通過糾正中壢分局，要求議處相關失職人員，並促請警政署檢討改善。

    調查指出，教授樂器的詹女去年4月22日在中壢火車站商圈前往教室上課途中，被葉姓警員攔查，詹女不願配合而起爭執，並說「這樣真的很蠢！」被警方以涉嫌妨害公務上銬移送偵辦，詹女也告葉員涉犯強制、傷害、妨害自由等罪。桃園地檢署去年10月偵查終結，雙方皆不起訴處分，詹女提起再議。

    調查發現，葉員在欠缺合理懷疑狀況下，任意攔查詹女，且未踐行告知程序、漠視受臨檢人的異議，在雙方爭執時，不顧其違法執行職務在先，以詹女脫口「你真的很蠢」為由，依妨害公務罪之現行犯加以逮捕，違反警察職權行使法相關規定，不當侵害民眾自由權利。

    3位監委指出，中壢分局為求查緝績效，任由員警違反勤務紀律，在該分局自行劃定的「治安熱點」隨機盤查民眾，又未落實教育訓練，導致少數員警僅憑個別主觀判斷執法，不當侵害人權。

    3位監委說，案發後，該分局未釐清法律適用，針對缺失進行檢討，導致警察形象受損，且要求所屬於詢問現行犯時，一律施用手銬、腳銬，違反警職法及警械使用條例的相關規定，並在公眾得出入之場所詢問犯罪嫌疑人，違反偵查不公開原則。違失情節重大，故提案糾正中壢分局，並函請桃園市警局檢討未盡督導之責。

    3位監委表示，警察執法理念應與時俱進，在追求績效及治安目的達成的同時，也重視程序完備及精緻執法。故函請警政署應督促各警察機關確實遵守臨檢要件、妥適使用戒具、避免在公眾得出入的辦公場所詢問犯嫌，及落實教育訓練，以兼顧人民自由、治安維護及員警執勤安全。

    監察院（見圖）通過糾正中壢分局，要求議處相關失職人員，並促請警政署檢討改善。（記者謝君臨攝）

    監察院（見圖）通過糾正中壢分局，要求議處相關失職人員，並促請警政署檢討改善。（記者謝君臨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拒絕盤查反被「大外割」 女師和員警互控不起訴雙方都回應了
    2021/10/26 23:42

    拒絕盤查反被「大外割」 女師和員警互控不起訴雙方都回應了
    音樂老師無故遭警方盤查惹議 監委申請自動調查
    2021/04/29 16:46

    音樂老師無故遭警方盤查惹議 監委申請自動調查

    信義房屋高薪搶才 新鮮人年薪120萬起
    音樂老師遭上銬送辦 陳家欽：執法重新教育、技巧態度要改變
    2021/04/28 09:46

    音樂老師遭上銬送辦 陳家欽：執法重新教育、技巧態度要改變
    中壢警銬詹慧玲送辦惹議 鄭文燦：不護短，由地檢署調查
    2021/04/23 21:33

    中壢警銬詹慧玲送辦惹議 鄭文燦：不護短，由地檢署調查

    航空城客運園區具潛力 區域受惠齊漲
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播